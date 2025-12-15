Hyundai cam kết đầu tư vào Mỹ sau vụ bắt giữ lao động người Hàn tại bang Georgia

Photo : YONHAP News

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 15/12 (giờ địa phương), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) hãng ô tô Hyundai Jose Munoz cho biết đã đến thăm bang Georgia (Mỹ), nơi xảy ra vụ việc giam giữ công dân Hàn Quốc hồi tháng 9, và tái xác nhận kế hoạch đầu tư tại Mỹ.Ông Munoz cho biết hãng sẽ đầu tư 26 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 4 năm tới như đã cam kết trước đó, khẳng định chính sách đầu tư vào Georgia và Mỹ sẽ không thay đổi. Giám đốc cũng cho biết công ty sẽ tối đa năng suất sản xuất tại nhà máy Hyundai ở Georgia thông qua các phương tiện như tự động hóa robot và trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh rằng hãng sẽ địa phương hóa không chỉ sản xuất ô tô mà còn toàn bộ chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa để giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh.Ông Munoz cho biết thêm việc tối đa hóa sản lượng tại nhà máy ở Georgia đang được thúc đẩy mạnh mẽ, công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng cho đến khi đạt được công suất tối đa. Công ty dự kiến sẽ tạo ra khoảng 40.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Georgia.Ngoài ra, CEO hãng ô tô Hyundai cũng đề cập đến việc giảm thuế theo kết quả cuộc đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ, khẳng định rằng giải pháp cho vấn đề thuế quan là địa phương hóa, một giải pháp mà ông đã thảo luận từ trước và hiện đang triển khai.Trước đó vào tháng 9 năm nay, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ khoảng 300 công nhân Hàn Quốc tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh hợp tác giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia (Mỹ). Những người này đã được thả sau nhiều cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai nước.