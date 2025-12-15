Rosé, G-Dragon và BoyNextDoor dẫn đầu tại các hạng mục khảo sát năm 2025 của KBS WORLD Radio

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát của KBS WORLD Radio công bố vàp ngày 16/12, bài hát "APT." (viết tắt của "Apartment", tạm dịch "Căn hộ") của Rosé (Blackpink) hợp tác cùng ngôi sao quốc tế Bruno Mars đã được chọn là "Bài hát của năm". "APT." đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở nhiều quốc gia nhờ sức hút riêng, khéo léo kết hợp giữa K-pop và nhạc Pop, đồng thời lồng ghép thành công các yếu tố văn hóa Hàn Quốc.Ở hạng mục "Ca sĩ của năm", ca sĩ G-Dragon và nhóm nhạc nam BoyNextDoor cùng giữ vị trí thứ nhất. BoyNextDoor nhận được đánh giá cao nhờ vào hình tượng chàng trai nhà bên cũng như phong cách âm nhạc tự nhiên, tạo sự đồng cảm mạnh mẽ với thế hệ gen Z toàn cầu, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các nhóm nam toàn cầu. Bên cạnh đó, G-Dragon tiếp tục chứng minh vị thế vững chắc của mình với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ solo kể từ khi ra mắt, nhận được sự yêu mến rộng rãi từ các thế hệ.Ngoài ra, hạng mục "Ca sĩ solo của năm" đã gọi tên "nàng thơ" IU. Hạng mục "Nhóm nhạc nam của năm" thuộc về Stray Kids. Nhóm đã chứng minh nguồn năng lượng mạnh mẽ, âm nhạc chân thực và năng lực trình diễn xuất sắc, giúp nhóm mở rộng đáng kể lượng fandom toàn cầu. Với sức hút cá nhân mạnh mẽ cùng với âm nhạc mang tính thử nghiệm, các cô nàng aespa đã chiến thắng hạng mục "Nhóm nhạc nữ của năm". Xếp sau đó lần lượt là nhóm nhạc Blackpink, Le Sserafim, Twice và Illit.Cuộc khảo sát trên được thực hiện từ ngày 17/11-4/12 thông qua website và ứng dụng di động của KBS WORLD Radio, thu hút sự tham gia của 4.740 người từ 114 quốc gia. Phillipines là quốc gia có lượng người tham gia nhiều nhất, theo sau là Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam.Dựa trên kết quả khảo sát này, chương trình đặc biệt cuối năm "K-POP được thế giới yêu thích năm 2025" sẽ được phát sóng bằng 11 ngôn ngữ khác nhau, bắt đầu bằng tiếng Anh từ ngày 26/12-28/12. Chương trình sẽ do thành viên Hyojung của nhóm nhạc nữ Oh My Girl làm MC.