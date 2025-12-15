Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ bị tuyên án vào ngày 16/1 năm sau

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 16/12 đã mở phiên xét xử đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về các cáo buộc như cản trở thực thi lệnh bắt, xóa dữ liệu trong điện thoại chống nghe lén.Hội đồng xét xử cho biết căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Luật về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, Tòa phải tuyên án đối với bị cáo trong vòng 6 tháng kể từ ngày truy tố. Do Nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố ông Yoon vào ngày 19/7 năm nay nên Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 16/1 năm sau, trước hạn chót là ngày 19/1. Sau khi kết thúc phiên tòa cùng ngày, nếu phía bị cáo đề nghị triệu tập nhân chứng thì Tòa án sẽ tiến hành xét hỏi nhân chứng rồi khép lại phần tranh tụng vào ngày 19/12. Nếu như chưa thể kết thúc phần tranh tụng vào ngày này, Tòa sẽ mở tiếp một phiên nữa vào ngày 26/12 để hoàn tất quá trình xét xử.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố cựu Tổng thống Yoon với các cáo buộc cản trở thực thi lệnh bắt của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng hồi tháng 1 năm nay. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc triệu tập cuộc họp Nội các mang tính hình thức trước khi ban bố lệnh thiết quân luật, xâm phạm quyền biểu quyết của 9 Bộ trưởng không được tham dự. Ngoài ra, ông Yoon còn bị cáo buộc đã soạn thảo lại lệnh thiết quân luật sau khi đã ban bố, xóa dữ liệu trong điện thoại chống nghe lén, công bố thông tin sai sự thật về vụ thiết quân luật.Theo đó, đây sẽ là bản án đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon trong số 4 phiên tòa mà ông đang bị xét xử. Phía cựu Tổng thống cho rằng nên chờ tới sau khi "phiên tòa chính" xét xử tội danh nổi loạn kết thúc nhưng Hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Phiên tòa xét xử ông Yoon về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn sẽ kết thúc vào đầu tháng 1 năm sau, dự kiến Tòa sẽ tuyên án vào khoảng tháng 2 sau đó.