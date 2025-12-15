Photo : YONHAP News

Theo tài liệu "Tầm nhìn tình hình quốc tế năm 2026" do Giáo sư danh dự Jun Bong-geun và giáo sư Lee Sang-sook của Học viện ngoại giao quốc gia Hàn Quốc (KNDA) công bố ngày 16/12, Bắc Triều Tiên sẽ tập trung vào chính trị nội bộ, tiếp tục duy trì đường lối hai quốc gia thù địch với Hàn Quốc và tăng cường quan hệ với Nga. Vì vậy, khả năng tái khởi động đối thoại liên Triều là rất thấp.Nhận định này được đưa ra dựa trên việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV vào tháng 9 vừa qua nhưng loại trừ khả năng đối thoại liên Triều. Do đó, ngay cả khi đối thoại Mỹ-Triều được nối lại thì trong một thời gian dài, đối thoại liên Triều cũng khó có thể tiến hành.Ngoài ra, báo cáo cũng dự đoán rằng Bắc Triều tiên sẽ tập trung cho đàm phán kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine trong năm tới, nên có thể sẽ đánh giá việc cải thiện quan hệ liên Triều là không mang lại lợi ích thiết thực đáng kể. Tuy nhiên, nếu đối thoại Mỹ-Triều được tái khởi động và chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc, chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực thúc đẩy nỗ lực tái khởi động đối thoại liên Triều.Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận định Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Giáo sư Min Jeong-hoon của KNDA cho rằng sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ tạo cơ hội để xúc tiến ngoại giao thượng đỉnh Mỹ-Triều cũng như cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.Giáo sư Min cũng chỉ ra rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên vẫn chưa diễn ra dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần để ngỏ lập trường nối loại đối thoại. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Kim đề cập đến khả năng quay lại đối thoại nếu có những điều kiện thích hợp, cho thấy Bình Nhưỡng vẫn có ý định cải thiện quan hệ với Washington.Ông Min dự đoán rằng Hàn Quốc và Mỹ sẽ tăng cường liên lạc, tập trung vào việc tạo ra các điều kiện cụ thể để Bắc Triều Tiên chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán, đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra vào khoảng thời gian trước hoặc sau khi Tổng thống Trump đến thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026. Để đạt được điều này, dự kiến Seoul và Washington sẽ xây dựng một phương án thực tế về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc mà cả Bắc Triều Tiên và Mỹ đều có thể chấp nhận.