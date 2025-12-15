Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 16/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ ra rằng tình trạng phân cực đang tồn tại ở mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội đến kinh tế, cần giảm nhẹ tình trạng này, xây dựng một hệ sinh thái thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác trong xã hội. Đặc biệt, tình trạng phân cực đang ngày càng trầm trọng hơn ở lĩnh vực kinh tế, do đó cần phải chuyển đổi sang mô hình chính sách theo hướng công bằng, tăng trưởng bền vững.Tổng thống cũng chỉ đạo phải nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy kinh tế xã hội trong nhiều lĩnh vực đa dạng như giáo dục, chăm sóc, y tế và nhà ở; đồng thời tăng tốc xúc tiến chính sách.Mặt khác, trước thềm đợt báo cáo công tác lần hai của các Bộ ngành, Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh về mục đích của việc phát sóng trực tiếp quá trình báo cáo. Ông Lee chỉ ra rằng quá trình hoạch định và thực thi chính sách phải được kiểm chứng một cách minh bạch thì niềm tin của người dân mới được củng cố, chất lượng quản trị quốc gia mới được nâng cao. Do vậy, các Bộ ngành cần phải chuẩn bị với tinh thần thực thi ngay từ bước báo cáo.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng cam kết sẽ có cơ chế khen thưởng đặc biệt đối với sự cống hiến, thành tích của đội ngũ công chức.