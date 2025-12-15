Hàn Quốc và Anh đạt thỏa thuận về cải thiện FTA song phương

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo và Thứ trưởng phụ trách thương mại, Bộ Kinh doanh và thương mại Anh Chris Bryant ngày 15/12 (giờ địa phương) đã đưa ra tuyên bố chung về việc đạt được thỏa thuận trong cải thiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh tại London.Seoul và London đã ký kết FTA song phương sau khi Anh tuyên bố rời Liên minh châu Âu (EU), trong đó có nội dung tương đương với Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU, có hiệu lực từ năm 2011 nhằm đảm bảo tính liên tục trong thương mại và đầu tư. FTA Hàn-Anh này đã được công bố vào năm 2021.Sau khi FTA Hàn-Anh có hiệu lực, hai bên đã quyết định thúc đẩy đàm phán sau đó trong vòng hai năm. Kể từ đầu năm 2024, Hàn Quốc và Anh đã thu hẹp được ý kiến bất đồng thông qua 6 vòng đàm phán cải thiện FTA và 5 cuộc họp cấp Bộ trưởng thương mại, từ đó đi đến được thỏa thuận cuối cùng lần này.Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết trong hiệp định mới lần này không thảo luận về vấn để mở rộng thêm thị trường hàng hóa, bởi Hiệp định thương mại tư do song phương gốc cho thấy phần lớn thị trường hàng hóa đã được mở cửa. Hai bên đã đạt được kết quả trong việc nới lỏng các tiêu chí xuất xứ nghiêm ngặt áp dụng cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, cũng như trong các lĩnh vực mua sắm Chính phủ và dịch vụ.Theo tuyên bố chung, để có thể miễn thuế nhập khẩu vào Anh, Hàn Quốc trước đây phải chứng minh rằng ô tô có giá trị gia tăng tại nước này đạt từ 55% trở lên. Tuy nhiên, ngưỡng này đã được hạ xuống còn 25% trong đàm phán cải thiện lần này. Việc nới lỏng tiêu chí được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc gia tăng mức hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA.Tiêu chí nguồn gốc đối với các mặt hàng xuất khẩu có triển vọng như làm đẹp và ẩm thực của Hàn Quốc cũng được nới lỏng. Các sản phẩn hóa chất như mỹ phẩm sẽ được miễn thuế xuất khẩu sang Anh nếu các công đoạn như phản ứng hóa học, tinh chế và pha trộn được thực hiện tại quốc gia là các bên ký kết FTA, tức Hàn Quốc và Anh.Trước đây, các thực phẩm chế biến như bánh xếp mandu, bánh gạo cay tteokbokki, cơm cuộn lá kim kimbap và kimchi sẽ được miễn thuế nếu có thành phần nguyên liệu là những nguyên liệu như bột mì, rau củ có xuất xứ tại các bên ký kết FTA liên quan. Quy định này hiện cũng đã được bãi bỏ. Nhờ đó, doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan dù sản phẩm có nguyên liệu sản xuất ở trong nước hay khi nhập khẩu nguyên liệu chính từ nước thứ ba.Trong lĩnh vực mua sắm Chính phủ, Anh quyết định mở cửa thêm thị trường đường sắt cao tốc. Trước đây, chỉ có Hàn Quốc mở cửa lĩnh vực này, nhưng lần cải thiện FTA song phương này đã giúp điều chỉnh lại sự mất cân đối giữa hai nước.Đối với thị trường dịch vụ, hai bên nhất trí mở cửa thêm lĩnh vực trò chơi trực tuyến, nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh cạnh tranh, qua đó tạo bàn đạp mở rộng để lĩnh vực game Hàn Quốc có thể tiến vào thị trường châu Âu.Ông Yeo nhấn mạnh việc hoàn tất đàm phán lần này sẽ góp phần củng cố trật tự thị trường tự do trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và môi trường thương mại ngày càng ổn, đồng thời giúp tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với Anh, đối tác then chốt của Hàn Quốc tại châu Âu. Chính phủ sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục như xem xét về mặt pháp lý và thúc đẩy để Hiệp định này có hiệu lực đúng tiến độ.