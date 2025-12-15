Seoul và Washington khởi động tham vấn định kỳ về chính sách với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Giới chức ngoại giao Hàn-Mỹ đã bắt đầu cuộc tham vấn định kỳ đầu tiên về chính sách với Bắc Triều Tiên vào ngày 16/12 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.Tên gọi của cuộc họp cùng ngày là "Tham vấn tiếp theo về tài liệu tóm lược chung kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ". Cách gọi này được phân tích là nhằm tránh gợi nhớ đến "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" năm 2018, bị chỉ ra là đã gây trở ngại tới sự cải thiện quan hệ liên Triều trong quá khứ.Bộ Ngoại giao cho biết trong tài liệu tóm lược chung sau hội nghị thượng đỉnh song phương có nội dung lãnh đạo hai nước sẽ tham vấn chặt chẽ liên quan tới chính sách Bắc Triều Tiên. Do đó, cuộc tham vấn lần này lần này bao gồm cả nội dung thảo luận về chính sách với miền Bắc.Trưởng đoàn phía Hàn Quốc tham dự buổi tham vấn là Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo Bộ Ngoại giao Jeong Yeon-doo, phía Mỹ là Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim. Ngoài các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, cuộc họp còn có sự tham gia của các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Chiến tranh của Mỹ, trao đổi về toàn bộ chính sách với miền Bắc bao gồm lĩnh vực an ninh, quân sự.