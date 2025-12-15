Ngân hàng trung ương và Cơ quan Hưu bổng Hàn Quốc gia hạn hợp đồng hoán đổi tiền tệ

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính cùng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/12 công bố đã gia hạn một năm giao dịch hoán đổi tiền tệ với Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS), vốn dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.Hoán đổi tiền tệ là hợp đồng theo đó các bên trao đổi với nhau những đồng tiền khác nhau trong một khoảng thời gian đã được xác định trước. Thông qua cơ chế này, NPS có thể huy động nguồn đô-la Mỹ cần thiết cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài trực tiếp từ dự trữ ngoại hối của Ngân hàng trung ương, thay vì phải mua trên thị trường ngoại hối. Trong bối cảnh Cơ quan Hưu bổng quốc gia đang gia tăng triển khai các khoản đầu tư quy mô lớn ở nước ngoài, việc mua trực tiếp lượng lớn đô-la Mỹ trên thị trường có thể tạo áp lực đẩy tỷ giá won/USD tăng. Hoán đổi tiền tệ được đánh giá là biện pháp giúp hạn chế tác động này.Cơ chế hoán đổi trên được thực hiện lần đầu vào năm 2022, khi tỷ giá dao động ở ngưỡng 1.400 won đổi 1 USD, với hạn mức là 10 tỷ USD. Hạn mức năm nay được nâng lên là 65 tỷ USD, và sẽ tiếp tục duy trì ở mức này trong năm sau.Mặt khác, Ủy ban vận hành quỹ lương hưu quốc gia cùng ngày đã mở cuộc họp, quyết định gia hạn thời gian "phòng ngừa rủi ro ngoại hối chiến lược" cho tới cuối năm sau nhằm ổn định tỷ giá hối đoái. Phòng ngừa rủi ro ngoại hối (Foreign Exchange Hedge) là biện pháp mà khi tỷ giá ở mức cao bất thường, NPS sẽ bán ra đô-la Mỹ theo những tiêu chí đã được xác định trước, qua đó góp phần bình ổn thị trường ngoại hối.Ủy ban cũng quyết định sẽ xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro ngoại hối chiến lược một cách linh hoạt tùy theo tình hình thị trường. Trong năm tới, Cơ quan Hưu bổng quốc gia vẫn có thể thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối với tối đa 10% giá trị đầu tư tại nước ngoài.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ sớm công bố các biện pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực hơn trong việc đổi tiền đô-la Mỹ thu được từ hoạt động xuất khẩu sang đồng won.