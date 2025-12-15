Công ty Korea Zinc của Hàn Quốc quyết định xây dựng nhà máy luyện kim tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Công ty luyện kim Korea Zinc (Hàn Quốc) ngày 15/12 đã quyết định đầu tư 11.000 tỷ won (7,5 tỷ USD) để xây dựng một nhà máy luyện kim quy mô lớn sản xuất khoáng sản chiến lược tại bang Tennessee, Mỹ.Về vấn đề này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã bày tỏ sự hoan nghênh, gọi đây là một "chiến thắng lớn của Mỹ". Ông Lutnick cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết một thỏa thuận khoáng sản chủ chốt mang tính đột phá, nhằm tăng cường an ninh quốc gia, tái thiết nền tảng ngành công nghiệp và chấm dứt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.Korea Zinc trước đó đã tổ chức họp hội đồng quản trị và quyết định xây dựng một nhà máy luyện kim lớn tại bang Tennessee của Mỹ, sản xuất 13 loại khoáng sản trong đó có 11 loại khoáng sản chiến lược, cùng axit sunfuric dùng cho sản xuất chíp bán dẫn. Công ty này sẽ sở hữu và vận hành toàn bộ nhà máy luyện kim trên, còn vấn đề giải quyết các rào cản kinh doanh tại Mỹ sẽ do một công ty liên doanh mà trong đó Bộ Chiến tranh Mỹ là cổ đông lớn nhất phụ trách.Bộ trưởng Lutnick cho biết nhà máy này sẽ sản xuất khoảng 540.000 tấn khoáng sản thiết yếu mỗi năm, nhấn mạnh đây là động lực cho các ngành chế tạo công nghệ tiên tiến như chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Quan chức này cho biết Washington từ năm 2026 sẽ đảm bảo quyền tiếp cận ưu tiên đối với sản lượng mở rộng của Korea Zinc, đặt an ninh và ngành chế tạo của Mỹ lên hàng đầu.Các nghị sĩ Mỹ thân Hàn Quốc cũng nhiều lần nhấn mạnh về việc xây dựng quan hệ đối tác an ninh khoáng sản với các nước đồng minh như Hàn Quốc. Trong bối cảnh xu hướng vũ khí hóa tài nguyên trên toàn cầu ngày càng gia tăng, khoản đầu tư lần này được đánh giá sẽ góp phần lớn vào việc tăng cường hợp tác an ninh kinh tế Hàn-Mỹ, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.