Hàn Quốc sẽ phổ cập 3,5 triệu bơm nhiệt trong 10 năm tới

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 16/12 của Nhóm chuyên trách chiến lược tăng trưởng kiêm Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc đã công bố "Phương án thúc đẩy phổ cập bơm nhiệt". Cụ thể, Chính phủ sẽ phổ cập 3,5 triệu bơm nhiệt trên toàn quốc cho tới năm 2035, từ đó cắt giảm 5,18 triệu tấn khí thải nhà kính.Bơm nhiệt là thiết bị khai thác nhiệt từ môi trường xung quanh như không khí, mặt đất hoặc nước để phục vụ nhu cầu sưởi ấm và làm mát cho các công trình xây dựng. Đây được phân loại là công nghệ thân thiện với môi trường, không phát thải carbon và có thể thay thế hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch.Chính phủ sẽ ưu tiên triển khai bơm nhiệt ở những khu vực không được cung cấp hệ thống khí đốt đô thị, hỗ trợ lắp đặt bơm nhiệt tại các cơ sở cộng đồng hoặc phúc lợi xã hội, hỗ trợ chuyển đổi hệ thống sưởi ấm trong nông nghiệp cho các hộ nông dân sản xuất trong nhà kính. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ nâng hỗ trợ tài chính, như trợ cấp chi phí thiết bị cho các ngành nghề tiêu thụ nhiều năng lượng như nhà tắm hơi công cộng, bể bơi.Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ công nhận nhiệt năng từ không khí là năng lượng tái tạo, tương tự Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản, xây dựng cơ sở pháp lý để thúc đẩy việc phổ cập bơm nhiệt.Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ bơm nhiệt công suất lớn sử dụng cho chung cư hoặc trong công nghiệp; bồi dưỡng ngành công nghiệp liên quan và hỗ trợ xuất khẩu.Bộ trưởng Khí hậu Kim Sung-whan kỳ vọng đối sách công bố lần này sẽ là xuất phát điểm để Hàn Quốc chuyển đổi sang không phát thải carbon ở lĩnh vực xây dựng. Bộ sẽ sớm xây dựng khung phác thảo tổng thể ở lĩnh vực năng lượng nhiệt, cân nhắc tới cả việc chuyển đổi không phát thải carbon và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, nỗ lực hết sức để người dân có thể trực tiếp cảm nhận được những thay đổi này.