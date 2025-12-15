Tay vợt An Se-young duy trì danh hiệu nữ vận động viên của năm trong ba năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Lễ trao giải của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) đã được tổ chức vào ngày 15/12 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Tại đây, tay vợt số một của bộ môn cầu lông Hàn Quốc An Se-young đã được vinh danh là nữ vận động viên của năm, vượt qua các tay vợt Vương Chỉ Nghi của Trung Quốc (hạng hai) và Yamaguchi Akane của Nhật Bản (hạng ba).An Se-young đã ba năm liên tiếp nhận được giải thưởng này, lần đầu là vào năm 2023, sau khi giành chức vô địch tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2022. Cô tiếp tục giữ vững vị thế tay vợt hàng đầu thế giới trong năm 2024 sau khi giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè Paris năm ngoái. Trong năm 2025, tay vợt An Se-young cũng được các vận động viên chọn là nữ vận động viên của năm nối tiếp năm ngoái. Qua đó, cô đã giành được cú đúp danh hiệu về nữ vận động viên của năm.Vận động viên An Se-young đang giữ vững vị trí số một thế giới trong nội dung đơn nữ. Cô đã tham dự 14 giải đấu quốc tế trong mùa giải năm nay và trở thành tay vợt đơn nữ đầu tiên vô địch 10 lần trong một mùa, phá kỷ lục số danh hiệu đơn nữ nhiều nhất trong một mùa giải do chính cô thiết lập vào năm 2023.An Se-young sẽ tham dự giải đấu chung kết năm của làng cầu lông thế giới của BWF tại Hàng Châu (BWF World Tour Finals), hay còn được biết đến với cái tên giải cầu lông Bát hùng thế giới, từ ngày 17/12 với mục tiêu thiết lập kỷ lục số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải. Nếu tay vợt Hàn Quốc tiếp tục đăng quang tại giải đấu này, cô sẽ sánh ngang với tay vợt nam Nhật Bản Momota Kento, người đã lập kỷ lục 11 trận thắng trong một mùa giải vào năm 2019, thành tích cao nhất trong lịch sử cầu lông.