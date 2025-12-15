Nguyên nhân giới trẻ Hàn Quốc trì hoãn kết hôn và sinh con

Photo : KBS News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 16/12 công bố "Thống kê xu hướng dân số 2015-2023", trong đó làm rõ nguyên nhân vì sao giới trẻ trì hoãn kết hôn và né tránh sinh con. Đối tượng khảo sát là nam giới 32 tuổi và nữ giới 31 tuổi, nhóm tuổi có tỷ lệ kết hôn cao nhất.So sánh về tỷ lệ kết hôn và sinh con của nhóm tuổi này giữa năm 2015 và 2023 cho thấy sau 8 năm, tỷ lệ kết hôn giảm xuống 60%, trong khi tỷ lệ sinh còn giảm thấp hơn, bằng một nửa.Cơ quan Dữ liệu quốc gia đã tiến hành phân tích nguyên nhân theo từng hạng mục. Trước tiên, xét theo nơi cư trú, tỷ lệ chưa kết hôn ở nam giới 32 tuổi và nữ giới 31 tuổi sống tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô lần lượt là 58% và 47%, cao nhất cả nước. Trong khi đó, tỷ lệ sinh cũng thấp nhất cả nước.Nguyên nhân chính được chỉ ra là do chi phí nhà ở quá cao. Lấy nam giới 32 tuổi năm 2020 làm tiêu chuẩn thì tỷ lệ người có nhà riêng nhưng chưa kết hôn chỉ đạt 34%, nhưng tỷ lệ chưa kết hôn ở người chưa có nhà riêng lên tới 62%. Kết quả theo dõi nhóm này ba năm sau cũng cho thấy tỷ lệ kết hôn và sinh con của nhóm có nhà riêng cao hơn nhiều so với người không sở hữu nhà.Nghề nghiệp cũng là một yếu tố ảnh hưởng lớn. Tỷ lệ sinh con ở nam giới là lao động thường xuyên cao hơn 8% so với nhóm còn lại. Mức chênh lệch này ở nữ giới cũng là trên 5%.Với chế độ nghỉ làm chăm sóc con nhỏ, người sử dụng chế độ này trong vòng 3 năm sau khi sinh con đầu có xác suất sinh con tiếp theo là 46% ở nam giới và 38% ở nữ giới, khá cao, qua đó cho thấy tác động rõ rệt của chế độ này đến tỷ lệ sinh.