Con gái Chủ tịch Bắc Triều Tiên gây chú ý khi xuất hiện cùng cha tại một lễ hoàn công

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/12 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tổ chức lễ hoàn công nhà máy tại 5 địa phương trên toàn quốc. Đây là một phần trong "Chính sách phát triển địa phương 20x10", chính sách trọng điểm của miền Bắc.Tháp tùng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến tham dự lễ hoàn công có Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae. Đây là lần đầu tiên sau 6 tháng ba người cùng xuất hiện trong một sự kiện kể từ lễ hoàn công Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma vào hồi tháng 6. Tại đây, Kim Ju-ae đã xuất hiện nổi bật khi nắm tay đi bộ cùng cha và đứng cạnh ông trong lúc các cán bộ miền Bắc báo cáo công việc. Bà Ri Sol-ju thường đứng lùi lại ở phía sau một bước. Đặc biệt, truyền thông miền Bắc còn công bố hình ảnh về khoảnh khắc Kim Ju-ae đã đi trước ông Kim. Việc một ai đó đi trước lãnh đạo miền Bắc như vậy là điều rất hiếm thấy trên truyền thông Bắc Triều Tiên.Trong bối cảnh Chủ tịch Kim liên tục đến thị sát các nhà máy và bệnh viện như một phần trong các hoạt động vì người dân, Học viện ngoại giao quốc gia thuộc Bộ ngoại giao Hàn Quốc đã công bố một báo cáo cho biết ông Kim tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít (3/9) của Trung Quốc là để nhận được viện trợ 19.000 tấn đường từ Bắc Kinh. Đây được cho là biện pháp xoa dịu khó khăn của người dân miền Bắc.Báo cáo cũng chỉ ra rằng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên trong tháng 9 năm nay đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy giao lưu kinh tế giữa hai nước này sẽ diễn ra sôi nổi hơn trong năm 2026.