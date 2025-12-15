Hai bộ hữu quan Hàn Quốc chưa thống nhất quan điểm về chính sách đối với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo Bộ Ngoại giao Jeong Yeon-doo và Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim ngày 16/12 đã chủ trì cuộc họp "Tham vấn tiếp theo về tài liệu tóm lược chung kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ" tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Chiến tranh của Mỹ.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong thông cáo báo chí cho biết hai bên đã thảo luận toàn diện về các vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc dựa trên tài liệu tóm lược chung của Seoul và Washington. Trong đó, Hàn Quốc và Mỹ cũng trao đổi toàn diện về chính sách đối với Bắc Triều Tiên như vấn đề hạt nhân và các phương án nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ báo giới vào cùng ngày cho biết Bộ Thống nhất sẽ đóng vai trò chủ động và tích cực hơn nếu đối thoại hoặc hợp tác giao lưu liên Triều diễn ra. Quan chức này cũng nhấn mạnh cần thiết phải phân chia vai trò giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất tùy theo từng vấn đề. Phát biểu này được xem là lời phản bác đối với thông điệp từ Bộ Ngoại giao.Bộ Ngoại giao cho biết Seoul và Washington đã nhất trí rằng việc phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy chính sách đối với bán đảo Hàn Quốc trong tương lai là rất quan trọng, cam kết sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi ở mọi cấp độ.Sau cuộc họp, ông Kevin Kim đã không trả lời câu hỏi của báo giới về kế hoạch gặp riêng với Bộ Thống nhất Hàn Quốc và rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, Bộ Thống nhất đã không tham gia cuộc họp lần này, cho biết sẽ thảo luận trực tiếp với Mỹ về chính sách đối với Bắc Triều Tiên khi cần thiết. Thay vào đó, cơ quan này vào chiều ngày 16/12 đã tổ chức một buổi giới thiệu riêng về chính sách đối với Bình Nhưỡng với sự tham dự của các nhà ngoại giao nước ngoài tại Hàn Quốc và đại diện các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với phương hướng thúc đẩy chính sách đối với miền Bắc của Chính phủ Hàn Quốc. Buổi giới thiệu này không liên quan đến lịch trình tham vấn Hàn-Mỹ do Bộ Ngoại giao chủ trì.Trước mối lo ngại ngày càng gia tăng về sự căng thẳng giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong việc phối hợp chính sách với Mỹ, Bộ Ngoại giao đã phủ nhận về sự bất đồng, khẳng định hai bên vẫn đang trao đổi giống như làm việc trong một đội. Về phần mình, Bộ Thống nhất cũng cho biết dù có sự khác biệt trong cách tiếp cận, song hai bên vẫn sẽ điều chỉnh để đi đến lập trường chung.