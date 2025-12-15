Phim của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook lọt vào danh sách đề cử sơ bộ Oscar 2026

Photo : YONHAP News

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) ngày 16/12 (giờ địa phương) đã công bố danh sách đề cử sơ bộ cho 12 hạng mục tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, tuyển chọn từ các tác phẩm dự thi đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Hàn Quốc.Trong đó, bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook đã có tên trong danh sách đề cử sơ bộ cho hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất". Bên cạnh đó, 14 tác phẩm khác cũng được AMPAS lựa chọn như "It Was Just an Accident" (tạm dịch "Chỉ là một tai nạn") của Iran hợp tác sản xuất cùng Pháp, "Sentimental Value" (tạm dịch "Giá trị tình cảm") của Na Uy và "The Secret Agent" (tạm dịch là "Đặc vụ bí mật") của Brazil hợp tác cùng nhiều quốc gia sản xuất.Ngoài ra, ca khúc "Golden" của bộ phim hoạt hình đình đám "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) trên nền tảng Netflix cũng được chọn vào danh sách đề cử sơ bộ cho hạng mục "Bài hát gốc xuất sắc nhất" (Music (Original Song)).Danh sách đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 22/1/2026. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 cùng năm.