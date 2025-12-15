Hàn Quốc hướng tới thị trường di sản quy mô 100.000 tỷ won

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 17/12 công bố kế hoạch công tác trọng điểm trong năm 2026. Quy mô thị trường của các ngành công nghiệp tận dụng giá trị di sản quốc gia trong năm nay được ước tính đạt khoảng 9.000 tỷ won (6,09 tỷ USD), bao gồm ngành du lịch; nội dung như game, truyện tranh mạng (webtoon) về chủ đề lịch sử; các sản phẩm goods liên quan.Cục Di sản quốc gia đặt mục tiêu phát triển các ngành liên quan thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số tiên tiến nhằm nâng quy mô thị trường lên 100.000 tỷ won (67,67 tỷ USD) trong giai đoạn 5 năm từ 2026-2030. Cơ quan này sẽ xây dựng dữ liệu lớn và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ liên quan di sản quốc gia, đồng thời hỗ trợ để các ngành liên quan như game, điện ảnh, phim truyền hình phát triển mạnh mẽ.Cục Di sản cũng sẽ tập trung đẩy mạnh quảng bá di sản của Hàn Quốc với toàn thế giới. Vào tháng 2 năm sau, Cục Di sản sẽ tổ chức sự kiện "Korea on Stage, New York" tại Mỹ nhằm quảng bá rộng rãi giá trị của di sản quốc gia Hàn Quốc. Vào tháng 7 cùng năm, Ủy ban Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) dự kiến sẽ họp tại Busan (Hàn Quốc). Đây là hội nghị quốc tế quan trọng, nơi quyết định các vấn đề then chốt liên quan đến việc ghi danh, bảo tồn và bảo vệ di sản thế giới. Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên đăng cai hội nghị này sau 38 năm kể từ khi gia nhập Công ước di sản thế giới vào năm 1988.Cùng với đó, Cục Di sản có ý định xúc tiến ghi danh Taekwondo là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại theo hình thức đồng đăng ký với Bắc Triều Tiên. Trong năm ngoái, miền Bắc đã nộp hồ sơ đăng ký với tên gọi "Võ thuật truyền thống Taekwondo của Bắc Triều Tiên". Kết quả đánh giá và việc ghi danh dự kiến sẽ được quyết định vào năm tới. Cục Di sản nhấn mạnh việc thúc đẩy ghi danh Taekwondo chung với miền Bắc là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược toàn cầu hóa di sản Hàn Quốc (K-heritage).Cục trưởng Cục Di sản quốc gia Huh Min nhấn mạnh sẽ phát triển nhiều chính sách đa dạng để các di sản quốc gia vừa là gốc rễ của một cường quốc văn hóa, vừa là cội nguồn của văn hóa Hàn Quốc (K-culture), có thể vươn tới tương lai và thế giới.