Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/12 đã công bố kết quả điều tra nội bộ, trong đó xác nhận rằng chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk yeol đã quyết định nối lại hoạt động rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên từ hơn một năm trước thời điểm ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.Theo kết quả điều tra, Chính phủ Hàn Quốc trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) vào tháng 10/2023 đã quyết định tái khởi động chiến dịch rải truyền đơn sang miền Bắc, vốn dừng bị dừng từ tháng 7/2017 dưới thời chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Cuộc họp này có sự tham dự của các quan chức vào thời điểm đó như Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik, Bộ trưởng Thống nhất Kim Young-ho và Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Kim Kyou-hyun.Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không thể xác minh cụ thể lý do tái triển khai chiến dịch rải truyền đơn do biên bản cuộc họp đã được lưu giữ dưới dạng tài liệu lưu trữ Tổng thống. Đáng chú ý, thời điểm chính quyền Tổng thống Yoon đưa ra quyết định rơi vào ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phán quyết rằng điều khoản cấm thả truyền đơn trong Luật phát triển quan hệ liên Triều là vi hiến.Bộ trưởng Quốc phòng Shin vào ngày 8/11/2023 đã ra chỉ thị miệng cho quân đội nối lại chiến dịch rải truyền đơn sang miền Bắc. Chỉ thị này sau đó được truyền qua Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và giao xuống đơn vị tác chiến tâm lý trực thuộc Bộ quốc phòng.Mặc dù trước đây từng có cáo buộc cho rằng chính quyền cựu Tổng thống Yoon đã chỉ thị đơn vị tác chiến tâm lý rải truyền đơn sang miền Bắc, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin này được xác nhận chính thức qua cuộc điều tra của quân đội. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gần đây đã tiến hành điều tra các quan chức trong quân đội có liên quan đến hệ thống tác chiến tại thời điểm đó, bao gồm đơn vị tác chiến tâm lý và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, qua đó xác nhận toàn bộ diễn biến sự việc. Từ tháng 2 đến tháng 11 năm ngoái, đơn vị tác chiến tâm lý của quân đội Hàn Quốc đã thực hiện ít nhất 23 đợt rải truyền đơn qua 17 đợt tác chiến khác nhau, nhắm vào các thành phố lớn như Bình Nhưỡng, Wonsan và các đơn vị quân đội chủ chốt của Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, các đơn vị trong hệ thống chỉ huy tác chiến được xác nhận đã xóa toàn bộ hồ sơ liên quan đến chiến dịch rải truyền đơn sang miền Bắc trong các đợt kiểm tra an ninh mạng định kỳ hàng tháng. Đặc biệt, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc còn chỉ thị không được để lại bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề này. Kết quả điều tra cũng cho thấy nghi vấn việc đơn vị tác chiến tâm lý tự ý rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên là không đúng sự thật.Bình Nhưỡng cũng từng cáo buộc Seoul đã có hành vi khiêu khích trước khi tiến hành rải truyền đơn sang miền Bắc vào năm ngoái, và nước này đã tiến thả bóng bay chứa rác sang miền Nam từ tháng 5. Đáp lại, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol khi đó đã đình chỉ toàn bộ hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, và tăng cường áp lực quân sự đối với Bình Nhưỡng thông qua việc nối lại loa phát thanh nhắm đến miền Bắc và diễn tập bắn đạn thật gần ranh giới đình chiến giữa hai miền Nam-Bắc.Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ nổi loạn liên quan đến thiết quân luật cũng cho rằng cựu Tổng thống Yoon đã triển khai các chiến dịch quân sự bất thường nhằm tạo cớ ban bố thiết quân luật, kích động phản ứng quân sự từ Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ tiếp tục điều tra mối liên hệ giữa việc nối lại chiến dịch rải truyền đơn và việc ban bố thiết quân luật, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tác chiến dựa trên kết quả điều tra nội bộ của Bộ.