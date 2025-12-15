Seoul cân nhắc thỏa thuận riêng với Washington để đóng tàu ngầm hạt nhân

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết Chính phủ Hàn Quốc có thể tìm kiếm phương án đạt được một thỏa thuận riêng với Mỹ để có thể đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.Trả lời phỏng vấn của báo giới khi nhập cảnh vào Mỹ qua sân bay quốc tế Dulles gần Washington ngày 16/12 (giờ địa phương), ông Wi cho biết Australia được xét là ngoại lệ căn cứ theo Điều 91 Luật năng lượng nguyên tử của Mỹ. Nhưng để làm được như vậy, Hàn Quốc cũng cần đến một thỏa thuận song phương với Mỹ nên ông sẽ thử tham vấn với Washington về khả năng này.Australia được Mỹ và Anh hỗ trợ để sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Nước này đã ký một thỏa thuận riêng với Mỹ căn cứ theo Điều 91 Luật năng lượng nguyên tử, cho phép Tổng thống Mỹ có thể phê duyệt chuyển giao vật chất hạt nhân quân sự cho nước khác, từ đó tránh được rào cản của Hiệp định năng lượng nguyên tử ký kết với Mỹ hiện hành.Phát biểu của Chánh Văn phòng Wi được phân tích thể hiện rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ tháo gỡ hạn chế về việc sử dụng vật chất hạt nhân vào mục đích quân sự được quy định trong Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ theo cách thức tương tự Australia.Trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Wi dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright của Mỹ, trao đổi về các hạng mục được bao gồm trong tài liệu tóm lược chung kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ mà hai nước công bố tháng 11 trước đó.