Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái dương kỷ niệm 14 năm ngày mất của cha mình

Photo : KCNA / Yonhap News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 17/12 đã đến viếng tại cung Thái Dương Kumsusan nhân kỷ niệm 14 năm ngày mất của cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il (17/12/2011).Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong-un đã đến cung Thái Dương Kumsusan vào đúng nửa đêm và đã cùng những người đến tham dự khác kính cẩn dâng lời chúc nguyện tới cố Chủ tịch Kim Jong-il vĩ đại. Tham dự lễ viếng có các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động miền Bắc, quan chức Bộ Quốc phòng và chỉ huy các lực lượng liên hợp thuộc quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên.KCNA cho biết ông Kim Jong-un và các quan chức cũng đã bày tỏ lòng thành kính sâu sắc trước tượng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-song) và cố Chủ tịch Kim Jong-il. Toàn thể người tham dự cũng thề nguyện trung thành tuyệt đối, một lòng đi theo tư tưởng và sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, người đang làm rạng danh tình yêu nước của cố Chủ tịch Kim Jong-il vĩ đại bằng cách mở ra thời kỳ mới cho công cuộc phục hưng toàn diện đất nước.Cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời vào ngày 17/12/2011. Ngoại trừ năm 2022, Chủ tịch Kim Jong-un hàng năm đều đến viếng cung Thái Dương Kumsusan vào dịp tưởng niệm ngày mất của cha mình.