Photo : YONHAP News

Trang NK News của Mỹ chuyên đưa tin về Bắc Triều Tiên ngày 15/12 (giờ địa phương) dẫn nội dung đăng tải trên mạng xã hội của Tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga, ông Alexander Khinshtein, cho biết lực lượng công binh của Bắc Triều Tiên sẽ quay trở lại "trong vài tháng tới".Tỉnh trưởng nhấn mạnh khu vực biên giới sẽ không thể khôi phục nếu không có sự giúp đỡ của lực lượng công binh miền Bắc. Tỉnh này sẽ tiếp tục triển khai công tác khôi phục đất đai vào mùa xuân. Từ mùa thu năm nay, lực lượng công binh miền Bắc đã phối hợp với quân đội Nga tiến hành chiến dịch rà phá mìn quy mô lớn tại khu vực Kursk.Phát biểu trên của Tỉnh trưởng Khinshtein được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un trực tiếp đón chào Trung đoàn công binh 528 trở về nước vào ngày 13/12.Theo chính quyền tỉnh Kursk, đơn vị này của miền Bắc đã rà phá được tổng cộng hơn 1,5 triệu vật liệu nổ, góp phần khôi phục khoảng 42.400 hecta đất. Trước những đóng góp của lực lượng công binh miền Bắc, chính quyền tỉnh đã chuẩn bị quà lưu niệm cho "những người anh em Bắc Triều Tiên", thậm chí còn đề xuất quân đội trao tặng huy chương cho họ.Ông Khinshtein từng thăm Bình Nhưỡng vào tháng 10 năm ngoái, thảo luận với Chủ tịch Kim về việc cử lực lượng công binh tham gia công tác rà phá mìn.