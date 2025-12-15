Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ra tuyên bố về kiểm soát ra vào DMZ

Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 17/12, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đăng tải tuyên bố nhấn mạnh rằng căn cứ theo Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, việc kiểm soát ra vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở phía Nam đường ranh giới quân sự hoàn toàn thuộc trách nhiệm Bộ Tư lệnh.Trong tuyên bố Bộ Tư lệnh viện dẫn Khoản 9 Điều 1 Hiệp định đình chiến, nêu rõ ngoài những người liên quan đến việc thực thi công tác hành chính dân sự, cứu trợ, và những người được Ủy ban Đình chiến quân sự cấp phép cụ thể, bất cứ quân nhân hay dân thường nào cũng không được ra vào DMZ.Bộ Tư lệnh giải thích thêm Ủy ban đình chiến quân sự xem xét kỹ lưỡng để ra quyết định cho phép hay từ chối các chuyến thăm tới DMZ nhằm đảm bảo hoạt động di chuyển trong DMZ không bị hiểu là hành động khiêu khích hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhân sự và khách thăm.Bộ Tư lệnh kỳ vọng hai miền Nam-Bắc sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì tình trạng đình chiến và sự ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đưa ra tuyên bố để làm rõ lập trường về một vấn đề cụ thể như trên là điều hiếm thấy, trong bối cảnh chính giới Hàn Quốc đang có động thái xúc tiến "Luật về việc sử dụng hòa bình DMZ".Trước đó, hai nghị sĩ Lee Jae-gang và Han Jeoung-ae của đảng Dân chủ đồng hành đã lần lượt đề xuất các dự luật DMZ, có nội dung trao cho Chính phủ Hàn Quốc quyền cấp phép ra vào DMZ với các chuyến thăm nhằm mục đích phi quân sự và hòa bình. Nghị sĩ Lee chỉ ra rằng phần mở đầu của Hiệp định đình chiến nói rõ đây là văn bản mang tính quân sự thuần túy, do đó việc kiểm soát cả các hoạt động ra vào về mặt dân sự là quá mức.Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường ủng hộ, đồng tình với mục đích lập pháp của các dự luật này. Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young gần đây nhắc đến chuyến thăm DMZ của Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Hyun-jong bị từ chối, nhấn mạnh tính chính đáng của việc xúc tiến các dự luật này, liên hệ với vấn đề chủ quyền quốc gia.Trong cuộc gặp gần đây với Giám đốc Cơ quan Pháp chế Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng đã tái khẳng định rằng thẩm quyền kiểm soát ra vào DMZ hoàn toàn thuộc về Bộ Tư lệnh.