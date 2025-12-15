Photo : YONHAP News

Theo Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại cuộc họp của lãnh đạo các khu vực thuộc Liên bang Nga về hợp tác tại Bắc Cực diễn ra tại Matxcơva ngày 16/12 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh Nga coi trọng những hành động mang tính thực dụng mà các tổ chức và doanh nghiệp Hàn-Nhật đã thể hiện.Ông Lavrov nhắc đến việc đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ đã tham dự sự kiện bàn tròn đặc biệt do Bộ Ngoại giao Nga và tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của nước này tổ chức bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông tại thành phố Vladivostok hồi tháng 9 năm nay.Kể từ sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022 và xếp Hàn Quốc và Nhật Bản là "các quốc gia không thân thiện" với lý do tham gia vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây, việc Matxcơva đưa ra đánh giá tích cực đối với Seoul và Tokyo như lần này là điều rất hiếm thấy.Ngoại trưởng chỉ ra rằng Hội đồng Bắc Cực, cơ chế tham vấn của các quốc gia vùng Bắc Cực, hiện là tổ chức duy nhất mà Nga còn duy trì hợp tác với phương Tây; nhấn mạnh Matxcơva đang tăng cường hợp tác với các quốc gia ngoài khu vực có quan tâm tới sự tương tác bình đẳng tại Bắc Cực.Quan chức này cũng nhận định việc phát triển tổng thể khu vực Bắc Cực ở cấp liên bang, cũng như xây dựng hạ tầng về giao thông, logistics sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.