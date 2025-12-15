Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc thúc đẩy dự án thám hiểm sao Hỏa

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) trong buổi gặp báo giới ngày 16/12 cho biết hiện đang thúc đẩy một dự án thí điểm xây dựng cơ sở thám hiểm sao Hỏa vào năm 2030 bằng cách sử dụng tên lửa đẩy thế hệ mới Starship của SpaceX dựa trên hợp tác quốc tế, cũng như đang chuẩn bị tiến hành điều tra tính khả thi sơ bộ.Trong bối các nước lớn trên thế giới đang gia tăng tốc độ chuẩn bị cho việc thám hiểm sao Hỏa, cơ quan này nhận định Hàn Quốc cũng phải tham gia vào các dự án quốc tế liên quan. Được biết, KASA đang thảo luận về phương án gửi thiết bị nặng khoảng 500kg lên sao Hỏa bằng tên lửa Starship của SpaceX trong khoảng thời gian từ tháng 10/2030 đến tháng 4/2031. Cơ quan này đã nhận được phản hồi của SpaceX về không gian có thể mang thiết bị trên tên lửa Starship, và hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị ngân sách để các doanh nghiệp và giới nghiên cứu Hàn Quốc có thể gửi thiết bị có thể kiểm chứng trước xuống bề mặt sao Hỏa.Ngoài ra, Cơ quan Hàng không vũ trụ cũng công bố kế hoạch nâng cao năng lực của tên lửa Nuri do Hàn Quốc tự phát triển bằng cách sử dụng một tầng đẩy bổ sung trên vũ trụ, nhằm phóng thử nghiệm gửi tàu quỹ đạo nặng 50kg lên sao Hỏa vào năm 2035. Trên cơ sở đó, mục tiêu dài hạn là đưa tàu thám hiểm xuống bề mặt sao Hỏa vào năm 2045. Tên lửa Nuri hiện có thể phóng tải trọng 3,3 tấn lên quỹ đạo ở độ cao 300 km. Tên lửa Nuri được đánh giá có thể đưa thiết bị nặng tối đa khoảng 800 kg lên Mặt trăng và 40-50 kg lên sao Hỏa nếu đưa tàu vận tải vào quỹ đạo dựa trên tầng đẩy.KASA cũng có kế hoạch triển khai Dự án thí điểm nền tảng chế tạo không người lái quy mô nhỏ trong vũ trụ, với kinh phí 47,5 tỷ won (31 triệu USD) trong 5 năm kể từ năm 2026, nhằm đưa tàu vận tải vào quỹ đạo ở độ cao 300 km trong năm 2030. Cơ quan này cũng sẽ thúc đẩy tiến độ của dự án đưa tàu quỹ đạo lên Mặt trăng bằng tên lửa Nuri, sử dụng tàu vận tải trong quỹ đạo.Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo ngại liệu KASA có thể thực hiện tất cả các dự án này hay không do hạn chế về ngân sách và nhân lực.