Số người nghỉ theo chế độ chăm con nhỏ tại Hàn Quốc năm ngoái cao kỷ lục

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 17/12 công bố kết quả thống kê sơ bộ về tình hình sử dụng chế độ nghỉ làm chăm sóc con nhỏ trong năm 2024. Trong năm ngoái, có tổng cộng 206.226 người nghỉ làm để chăm con nhỏ, tăng 4% so với một năm trước, mức cao kỷ lục.Con số trên chỉ bao gồm những người bắt đầu xin nghỉ trong năm 2024 để chăm sóc con đang trong thai kỳ hoặc dưới 8 tuổi (lớp 2 tiểu học), không bao gồm các trường hợp bắt đầu nghỉ từ năm 2023 và kéo dài sang năm ngoái.Số người xin nghỉ làm chăm sóc con nhỏ từng duy trì ở mốc 200.000 người trong năm 2022, đã lần đầu giảm xuống 198.218 người năm 2023 do ảnh hưởng từ xu hướng tỷ lệ sinh thấp, sau đó hồi phục mốc này vào năm ngoái. Nguyên nhân được cho là sự gia tăng trẻ chào đời trong năm ngoái và hiệu quả từ các chính sách, chế độ liên quan.Trong số những người xin nghỉ làm chăm con, nam giới chiếm 60.117 người, tăng 18,3% so với một năm trước. 146.109 người là nữ giới, giảm 0,9%, chiếm 70,8% tổng số người sử dụng chế độ này.Tỷ lệ sử dụng chế độ nghỉ chăm con của những cặp cha mẹ có con sinh trong năm ngoái là 34,7%, tăng 1,7%, mức cao nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý là trong số này, tỷ lệ nam giới là 10,2%, tăng 2,7%, lần đầu vượt mốc 10%.Cơ quan Dữ liệu quốc gia giải thích do Chính phủ áp dụng chế độ hỗ trợ mới đã khiến số lượng nam giới xin nghỉ làm chăm sóc con có chiều hướng tăng. Theo chế độ mới, nếu cả cha và mẹ cùng xin nghỉ chăm con dưới 18 tháng tuổi thì cả hai sẽ sẽ được hỗ trợ lên tới 100% mức lương thông thường trong vòng 6 tháng đầu.Xét theo quy mô doanh nghiệp, phần lớn người xin nghỉ chăm con làm việc tại các doanh nghiệp lớn. 67,9% nam giới và 57,7% nữ giới xin nghỉ làm chăm con thuộc các doanh nghiệp có trên 300 nhân viên.