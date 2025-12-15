Tỷ giá won-USD phiên ngày 17/12 cao nhất trong 8 tháng

Photo : YONHAP News

Trong phiên giao dịch ngày 17/12, tỷ giá hối đoái won-USD tiếp tục tăng do tác động từ việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trong nước Hàn Quốc.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD mở cửa ở mức 1.474,5 won đổi 1 USD, giảm 2,5 won, sau đó chuyển sang xu hướng tăng từ 11 giờ sáng, có lúc vọt lên ngưỡng 1.482,3 won đổi 1 USD, cao nhất trong vòng hơn 8 tháng kể từ phiên ngày 9/4 (1.487,6 won đổi 1 USD). Cuối phiên, tỷ giá đóng cửa ở mức 1.479,8 won đổi 1 USD, tăng 2,8 won so với phiên trước.Chỉ số đô-la Mỹ (DXY), phản ánh giá trị đồng đô-la Mỹ so với đồng tiền của 6 quốc gia chủ chốt, đã tăng từ 98,172 điểm lúc 10 giờ 23 phút lên 98,3 điểm vào 11 giờ 17 phút.Trong bối cảnh tỷ giá won-USD leo thang mạnh, cơ quan ngoại hối Hàn Quốc được xác định là đã kích hoạt thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS). Thời điểm và quy mô cụ thể vẫn chưa được công bố. Cơ chế hoán đổi này đã không được kích hoạt trong thời gian qua. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc và NPS ngày 15/12 đã nhất trí gia hạn một năm hợp đồng hoán đổi tiền tệ hạn mức 65 tỷ USD/năm, vốn dự kiến hết hạn vào cuối năm nay. Cơ quan quản lý ngoại hối kỳ vọng giao dịch hoán đổi tiền tệ với NPS sẽ có thể hấp thụ nhu cầu mua ngoại tệ giao ngay của NPS khi thị trường biến động, qua đó góp phần ổn định thị trường ngoại hối.