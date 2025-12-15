Đại sứ Hàn Quốc trình Quốc thư lên Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-wha ngày 16/12 (giờ địa phương) đã trình Quốc thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Bà Kang đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Trump, và lãnh đạo Nhà Trắng đã chuyển lời hỏi thăm đặc biệt đến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.Lễ trình Quốc thư là nghi thức trong đó Đại sứ mới nhậm chức của một nước trao Quốc thư nhận từ lãnh đạo quốc gia mình tới lãnh đạo của quốc gia tiếp nhận. Chỉ sau nghi thức này, Đại sứ đó mới có thể chính thức bắt đầu hoạt động ngoại giao tại nước sở tại.Tuy nhiên, sau khi nhậm chức vào ngày 4/10, được sự chiếu cố từ phía Mỹ, bà Kang đã trình Quốc thư trước qua văn bản, bắt đầu các hoạt động chính thức như tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 20/10 tại Hàn Quốc.Tại buổi lễ trình Quốc thư cùng ngày có tổng cộng Đại sứ của 14 nước trình Quốc thư lên Tổng thống Trump.