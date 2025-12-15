BOK dự báo chỉ số giá tiêu dùng tại Hàn Quốc năm 2026 duy trì ở mức 2,1%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/12 đã công bố báo cáo rà soát tình hình thực hiện mục tiêu ổn định giá cả, trong đó dự chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2026 vẫn sẽ duy trì ở mức 2,1% dù giá tiêu dùng đang dần được ổn định trở lại.Thời tiết bất thường và tỷ giá hối đoái won-USD được cho là hai yếu tố tiềm ẩn gây biến động trong giá tiêu dùng. Cụ thể, nếu trong mùa đông năm nay xảy ra đợt rét và tuyết lớn bất thường, giá nông sản có thể lại biến động mạnh. Một yếu tố rủi ro khác là dịch bệnh gia súc như cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá sản phẩm nông sản. Trong khi đó, tỷ giá won-USD hiện đang dao động ở mức cao khoảng 1.470 won đổi 1 USD. Việc tỷ giá hối đoái tăng khiến giá nhập khẩu dầu mỏ và nguyên vật liệu tăng theo, qua đó gây áp lực làm tăng mặt bằng giá trong nước.Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 và 11 vừa qua đã tăng mạnh 2,4%, cao hơn mức 2,1% vào tháng 9. Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn trong giá cả gần đây là do giá nông, thủy, hải sản tăng mạnh bởi ảnh hưởng của nắng nóng và mưa lớn, khiến mức giảm giá các mặt hàng này đã bị thu hẹp đáng kể so với những năm trước, dẫn đến xu hướng giá tăng mạnh. Đặc biệt, giá nông sản và thủy sản trong tháng 11 đều ghi nhận mức tăng mạnh trên 5%, làm gia tăng gánh nặng về mặt giá cả. Mặc dù giá rau củ gần đây đã có xu hướng giảm, nhưng một số mặt hàng như cải bó xôi và hẹ vẫn tăng mạnh từ 20-30%.Giá thủy sản cũng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới do sản lượng đánh bắt sụt giảm bởi nhiệt độ nước biển cao. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cung cấp nông sản chính từ kho dự trư như bắp cải và củ cải từ nay đến tháng 1/2026, đồng thời triển khai chính sách giảm giá.Mặt khác, chỉ số lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng), phản ánh xu hướng giá cả, ghi nhận ở mức 2% trong tháng 11, cho thấy xu hướng ổn định đang được duy trì. Điều này được lý giải là do mặc dù nhu cầu trong nước vẫn bị trì trệ, nhưng áp lực chi phí từ phía cung cấp đang dần được giảm bớt.BOK dự báo lạm phát cơ bản sẽ tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 2% trong năm tới. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng nếu các cú sốc từ phía cung cấp như tỷ giá hối đoái và điều kiện thời tiết kéo dài lâu hơn dự kiến, thì lạm phát vẫn có thể xảy ra.