Lượng bụi siêu mịn tại Hàn Quốc năm 2023 giảm 19,3%

Photo : YONHAP News

Trung tâm thông tin bụi mịn quốc gia Hàn Quốc ngày 17/12 công bố "Kết quả tính toán lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí quốc gia năm 2023". Trong năm 2023, tổng lượng phát thải bụi siêu mịn trong nước đạt 47.957 tấn, giảm 12.000 tấn (19,3%) so với một năm trước. Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm này được phân tích là do diện tích bị thiệt hại do cháy rừng và diện tích khởi công xây dựng công trình trong năm 2023 giảm.Lượng oxit lưu huỳnh và oxit nitơ, hai chất gây phát sinh bụi siêu mịn, được tính toán là giảm lần lượt 60% và 36% so với năm 2016.Trung tâm phỏng đoán việc Chính phủ thu hẹp tỷ trọng phát điện bằng than đá, thúc đẩy hủy sớm xe chạy bằng dầu diesel cũ, cùng chính sách mở rộng phổ cập xe thân thiện với môi trường là những yếu tố chính tạo ra sự thay đổi tích cực này.Để thu được kết quả trên, Trung tâm đã sử dụng dữ liệu của hơn 150 cơ quan hữu quan trong nước để tính toán lượng phát thải. Đặc biệt, trong năm nay, cơ quan này đã cải thiện phương pháp tính toán với các nguồn phát thải từ cơ sở sản xuất sản phẩm hóa học hữu cơ, hoạt động đốt sinh khối nông nghiệp ngoài trời để nâng cao độ chính xác của kết quả tính toán.