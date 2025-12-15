Sự kiện Korea Grand Sale 2026 khai mạc từ ngày 17/12

Photo : YONHAP News

Sự kiện "Korea Grand Sale 2026" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Ủy ban Năm du lịch Hàn Quốc tổ chức đã chính thức khai mạc từ ngày 17/12.Korea Grand Sale là lễ hội mua sắm, du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 2011 nhằm thúc đẩy du lịch và tiêu dùng của du khách quốc tế trong mùa thấp điểm. Sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực như hàng không, lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm, mang đến nhiều dịch vụ ưu đãi giảm giá, góp phần kích cầu du lịch.Sự kiện năm nay thu hút 1.750 doanh nghiệp tham gia, quy mô cao nhất từ trước tới nay. Chương trình được tổ chức sớm hơn mọi năm, vào tháng 12, thời gian cũng kéo dài hơn, từ 45 ngày lên 68 ngày, tạo điều kiện cho nhiều du khách quốc tế có thể tham gia và trải nghiệm lễ hội hơn nữa.Trong khuôn khổ Korea Grand Sale lần này còn diễn ra các chương trình trải nghiệm về nội dung Hàn Quốc (K-contents) đang được yêu thích trên toàn cầu. Du khách không chỉ được trực tiếp chế biến và thưởng thức các món ăn Hàn Quốc như gà rán hay cơm trộn Bibimbap mà còn có thể trải nghiệm kết hợp K-contents như học vũ đạo K-pop hoặc tham quan các đài truyền hình tại Hàn Quốc.