Chính phủ Hàn Quốc lập nhóm chuyên trách ứng phó với vụ rò rỉ thông tin của Coupang

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Bae Kyung-hoon ngày 18/12 đã chủ trì phiên họp thứ hai của Hội nghị các Bộ trưởng về khoa học kỹ thuật, đưa ra vấn đề khẩn cấp về phương hướng ứng phó của các ban ngành hữu quan đối với vụ rò rỉ thông tin cá nhân của công ty Coupang. Trong cuộc họp, các bên cũng đã quyết định thành lập nhóm chuyên trách (TF) các ban ngành hữu quan để nhanh chóng giải quyết vụ rò rỉ thông tin này.Nhóm chuyên trách này sẽ do Thứ trưởng Bộ Khoa học phụ Ryu Je-myung làm trưởng nhóm, cùng sự tham gia của các quan chức cấp cao đến từ nhiều cơ quan như Bộ Khoa học; Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân; Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông; Ủy ban Giám sát tài chính; Ủy ban Thương mại công bằng; Cơ quan Tình báo quốc gia và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.Nhóm chuyên trách này sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên trong tuần thứ 4 của tháng 12, cũng như thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa các ban ngành hữu quan để chia sẻ tiến độ quá trình điều tra đối với vụ rò rỉ thông tin cá nhân, tập trung thảo luận các đối sách bảo vệ người dùng và tăng cường trách nhiệm của Coupang.Trong phiên điều trần của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/12, đã có ý kiến chỉ trích mạnh mẽ cách ứng phó thờ ơ của Coupang và có ý kiến bày tỏ sự lo ngại nguy cơ phát sinh thiệt hại thứ cấp.