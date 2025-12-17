Cơ quan tài chính Hàn Quốc nâng mức cảnh báo người tiêu dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu Coupang

Photo : KBS News

Liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân của công ty Coupang, Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo người tiêu dùng lên mức hai là "cảnh giác", được xác định dựa trên các tiêu chí như tần suất thiệt hại, tính liên tục và mức độ nghiêm trọng cùng với khả năng gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ngoài ra, FSS cũng công bố cụ thể thủ đoạn lợi dụng vụ việc trên để tiến hành hành vi lừa đảo qua điện thoại (voice phishing).FSS cho biết đã tiếp nhận 5 trường hợp báo cáo nghi là lừa đảo qua điện thoại sau khi xảy ra vụ rò rỉ thông tin cá nhân tại Coupang, trong đó có trường hợp được xác nhận đã bị chiếm đoạt số tiền khoảng 10 triệu won (6.776 USD). Kẻ lừa đảo qua điện thoại đã tiếp cận nạn nhân bằng cách mạo danh nhân viên các cơ quan Chính phủ như Ủy ban thương mại công bằng, Viện Kiểm sát, Tòa án; và nói rằng "thông tin tài khoản cá nhân bị rò rỉ từ Coupang có dính líu đến hoạt động phạm tội", nhằm gây bất an cho người bị hại.Sau đó, chúng nói rằng đã gửi thư bảo đảm để xác minh xem nạn nhân có liên quan đến tội phạm hay không nhưng thư bị trả lại, rồi dụ dỗ nạn nhân truy cập vào trang web giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức của cơ quan Chính phủ. Tại trang web này, chúng yêu cầu nạn nhân nhập thông tin cá nhân hoặc cài đặt phần mềm độc hại dưới danh nghĩa tra cứu vụ việc hoặc xác minh danh tính.Cơ quan Giám sát tài chính cũng xác nhận có những trường hợp lừa đảo qua tin nhắn (smishing). Kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên công ty thanh toán điện tử, tiếp cận nạn nhân bằng cách nói rằng đã xảy ra vụ rò rỉ thông tin khách hàng do sự cố tấn công quy mô lớn tại Coupang, và còn nhắc cụ thể đến tên, số điện thoại và tên ngân hàng của nạn nhân. Sau đó, chúng dụ dỗ nạn nhân nhấn vào đường liên kết trong tin nhắn hoặc truy cậpTelegram để nhận khoản tiền bồi thường thiệt hại.Tuy nhiên, FSS cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại thực tế nào do lừa đảo qua tin nhắn gây ra. Nếu phần mềm độc hại được cài đặt vào điện thoại hoặc máy tính, tội phạm lừa đảo có thể truy cập vào nội dung tin nhắn, cuộc gọi và thông tin tài chính của nạn nhân, thậm chí là có thể tự ý rút tiền.Cơ quan Giám sát tài chính nhấn mạnh nếu các cơ quan công như Tòa án, Viện Kiểm sát hay bưu điện yêu cầu truy cập trang web hoặc cài đặt ứng dụng thông qua điện thoại hay tin nhắn thì chắc chắn đó là hành vi lừa đảo. Cơ quan này kêu gọi người dân tham gia dịch vụ cho phép ngăn chặn trước các giao dịch vay vốn hoặc mở tài khoản trực tuyến để phòng ngừa thiệt hại. Người dân có thể đăng ký dịch vụ này tại ứng dụng ngân hàng hoặc đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng.