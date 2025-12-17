Bộ trưởng Công nghiệp Hàn-UAE trao đổi ý kiến về phương án hợp tác các vấn đề trọng tâm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Kim Jung-kwan ngày 18/12 đã họp với Bộ trưởng Công nghiệp và công nghệ tiên tiến Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Sultan Al Jaber tại Seoul. Ông Sultan Al Jaber đồng thời là Giám đốc điều hành (CEO) công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC).Hai Bộ trưởng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề hợp tác trọng tâm như trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), dự trữ dầu mỏ chung và hợp tác trong ngành công nghiệp dầu khí. Đồng thời, hai bên cũng tập trung thảo luận phương án hợp tác nhằm cụ thể hóa những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế tại cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương diễn ra vào tháng trước.Bộ trưởng Kim cho biết các Bộ ngành hữu quan của Hàn Quốc đang thảo luận phương án hợp tác trong dự án "Star Gate UAE", một dự án xây dựng siêu trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới mà UAE đang xúc tiến.Ông Kim nhấn mạnh Hàn Quốc sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp phong phú và có năng lực vượt trội trong các lĩnh vực như chíp bán dẫn, xây dựng, vận hành và làm mát trung tâm dữ liệu, thiết kế, mua sắm và thi công (EPC) cũng như phát điện, qua đó có thể đảm nhận vai trò quan trọng trong dự án "Star Gate".Hai Bộ trưởng đánh giá dự án dự trữ dầu mỏ chung Hàn-UAE mà hai nước xúc tiến từ năm 2013 là một hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác năng lượng của hai quốc gia, nhất trí tiếp tục tham vấn phương án hợp tác, bao gồm việc mở rộng quy mô dự trữ chung.Hai bên cũng bày tỏ sự đồng thuận rằng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của cả hai nước; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mở rộng hơn nữa các thành quả trong thời gian tới.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy các kênh tham vấn cấp cao với UAE, từ đó mở rộng hợp tác thực chất trong các ngành công nghiệp chiến lược như trung tâm dữ liệu AI và toàn bộ chuỗi giá trị của ngành dầu khí.