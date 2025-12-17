Tòa án Hàn Quốc ban lệnh bắt tạm giam một nữ du học sinh Việt với cáo buộc sát hại trẻ sơ sinh

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul (Hàn Quốc) ngày 17/12 đã ban lệnh bắt tạm giam đối với một nữ du học sinh người Việt Nam khoảng 20 tuổi, với cáo buộc ngược đãi, sát hại trẻ em theo Luật xử phạt ngược đãi trẻ em. Tòa án Hàn Quốc đã ban lệnh bắt tạm giam vì cho rằng du học sinh này có nguy cơ bỏ trốn.Trong khi đó, Tòa án đã bác bỏ lệnh bắt tạm giam đối với người bạn đã giúp nữ du học sinh trên trong quá trình sinh con và thực hiện hành vi phạm tội. Tòa án cho biết vẫn chưa có đủ bằng chứng cho thấy đối tượng này có sự thông đồng từ trước hay cố ý phạm tội nếu chỉ căn cứ vào lời khai của nghi phạm, những người liên quan và nội dung lịch sử tin nhắn. Tòa án cũng nhấn mạnh đến tính cần thiết của việc để đối tượng này có thể thực hiện đầy đủ quyền bào chữa trong khi không bị giam giữ, cho biết hầu hết chứng cứ đã được thu thập nên đối tượng này khó có khả năng tiêu hủy bằng chứng.Nữ du học sinh nói trên bị nghi đã bỏ lại đứa trẻ trước một tòa nhà gần khuôn viên trường Đại học Dongguk ở Seoul vào lúc 6 giờ 25 phút chiều ngày 14/12. Sau khi nhận được tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi giấy, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa em bé đến bệnh viện, nhưng đứa trẻ đã không qua khỏi.Cảnh sát hiện đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong. Được biết, du học sinh này đến Hàn Quốc để tham gia một khóa học tiếng Hàn ngắn hạn, nhập cảnh vào ngày 12/12 trong tình trạng đang mang thai.