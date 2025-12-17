Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2026

Photo : YONHAP News

Thượng viện Mỹ ngày 17/12 (giờ địa phương) đã mở phiên họp toàn thể và tiến hành bỏ phiếu đối với dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2026. Kết quả là NDAA lần này đã được thông qua với 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ không thể đơn phương cắt giảm quy mô binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, một nội dung trong dự thảo.Trước đó, Hạ viện Mỹ ngày 10/12 cũng đã thông qua dự thảo đạo luật trên. Dự thảo sẽ có hiệu lực nếu được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.Nội dung của NDAA năm tới bao gồm quy định cấm sử dụng ngân sách được phê duyệt thông qua dự luật này để giảm số lượng binh lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới mức hiện tại là 28.500 người; cũng như không thể sử dụng ngân sách cho quá trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ từ phía Mỹ sang Bộ Tư lệnh do quân đội Hàn Quốc dẫn dắt nếu quá trình này diễn ra trái với kế hoạch mà hai bên đã thống nhất.Tuy nhiên, dự thảo về đạo luật cũng có kèm theo điều khoản cho phép loại bỏ các lệnh cấm này sau 60 ngày nếu báo cáo nộp lên Ủy ban thường trực Quốc hội Mỹ chứng minh được rằng các hành động trên phù hợp với lợi ích, an ninh quốc gia và đã có tham vấn đầy đủ với các đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước có đóng góp quân sự trong Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.NDAA là đạo luật thường niên được Quốc hội Mỹ xem xét về chính sách và ngân sách của Bộ quốc phòng. Quy định hạn chế sử dụng ngân sách cho việc cắt giảm quân đội Mỹ tại Hàn Quốc từng bị loại bỏ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhưng đã được đưa trở lại vào dự thảo đạo luật này sau 5 năm trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Trump.Dù vậy, các Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng được thông qua dưới thời ông Biden vẫn giữ nội dung về việc duy trì khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc theo Hiệp ước phòng thủ chung Hàn-Mỹ, nhưng điều này không gắn với điều kiện về vấn đề sử dụng ngân sách. Ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài khóa 2026 trong NDAA lần này là 901 tỷ USD, tăng 8 tỷ USD so với đề xuất ban đầu của Chính phủ.