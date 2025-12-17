Hàn Quốc chuẩn bị tưởng niệm một năm thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 18/12 cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm một năm thảm họa máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla) vào ngày 29/12 tới.Lễ tưởng niệm mang chủ đề "Hãy khắc ghi ngày 29/12" mang ý nghĩa tưởng nhớ các nạn nhân, xoa dịu nỗi đau cho gia quyến, quyết tâm làm rõ nguyên nhân và phòng ngừa tai nạn hàng không tương tự.Lễ tưởng niệm chính thức sẽ được tổ chức vào sáng ngày 29/12 tại sân bay Muan, với sự tham dự của khoảng 1.200 người bao gồm đại diện Chính phủ, Quốc hội, gia đình nạn nhân, lực lượng tham gia công tác khắc phục tai nạn và đông đảo người dân.Nhằm tưởng nhớ các nạn nhân và khắc ghi trách nhiệm của cộng đồng trong việc ngăn chặn tái diễn thảm họa, lễ sẽ bắt đầu bằng một hồi còi tưởng niệm dài một phút vang lên trên khắp thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla từ 9 giờ 3 phút sáng, đúng thời điểm xảy ra tai nạn. Người dân có thể đăng ký tham gia sự kiện thông qua trang web trực tuyến (1229memorial.com).Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Yun-duk nhấn mạnh để bi kịch tương tự không bao giờ tái diễn, Chính phủ coi các hoạt động tưởng niệm lần này là cột mốc nhằm củng cố những nền tảng cơ bản của an toàn hàng không.Ngoài lễ tưởng niệm chính thức, trong những ngày tới sẽ diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm đa dạng khác được tổ chức ở các địa phương trên cả nước, như lễ tưởng niệm tại tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các) ở Seoul ngày 20/12, sự kiện "Đêm của gia quyến" vào ngày 24/12 và "Đêm tưởng niệm" vào ngày 28/12 tại sân bay Muan. Gia đình các nạn nhân sẽ tham gia hành trình "xe buýt tưởng niệm" tới thăm các thành phố lớn trên toàn quốc như Seoul, Incheon, Busan nhằm lan tỏa ý nghĩa của các hoạt động tưởng niệm.Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Yun-duk nhấn mạnh để bi kịch tương tự không bao giờ tái diễn, Chính phủ coi các hoạt động tưởng niệm lần này là cột mốc nhằm củng cố những nền tảng cơ bản của an toàn hàng không. Bộ sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành hữu quan và gia quyến để chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ kỷ niệm sắp tới.Vào ngày 29/12/2024, một máy bay mang số hiệu 7C2216 của hãng Jeju Air khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan đã gặp nạn khi cố hạ cánh xuống đường băng của sân bay quốc tế Muan. Máy bay đã gặp sự cố với càng đáp, phải hạ cánh bằng bụng, sau đó va chạm mạnh với bức tường bê tông ở phía cuối đường băng và bốc cháy. Khi đó, máy bay chở tổng cộng 181 người gồm 175 hành khách và 6 phi hành đoàn. Thảm họa đã cướp đi mạng sống của 179 người, chỉ có hai tiếp viên hàng không được cứu hộ thành công.