Chính phủ Hàn Quốc sẽ phát hành báo cáo về rào cản thương mại vào nửa đầu năm sau

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sẽ phát hành "Báo cáo rào cản thương mại theo từng quốc gia (NTE) phiên bản Hàn Quốc" vào nửa đầu năm sau, nhằm đối phó với rào cản thương mại của các nước và duy trì đà tăng của xuất khẩu.Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 18/12 cho biết trong vòng từ ngày 19/12 tới ngày 13/2 năm sau, Bộ sẽ tiếp nhận ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp nhằm khảo sát về rào cản thương mại mà doanh nghiệp đang gặp phải tại thị trường nước ngoài.Căn cứ theo Luật thương mại, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hàng năm công bố "Báo cáo rào cản thương mại theo từng quốc gia" nhằm đánh giá về môi trường thuơng mại, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan chính của hơn 60 đối tác thương mại.Việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định ban hành báo cáo tương tự NTE của Mỹ xuất phát từ nhận định rằng cần đối phó một cách hệ thống với xu hướng lan rộng trên phạm vi toàn cầu của trật tự thương mại theo chủ nghĩa ưu tiên lợi ích quốc gia, xu hướng siết chặt hàng rào thương mại của các nước.Bộ Công nghiệp sẽ thu thập ý kiến về rào cản thương mại và khó khăn của doanh nghiệp trong 17 lĩnh vực như thuế quan, hạn chế nhập khẩu, thủ tục thông quan, chống bán phá giá, trợ cấp, quy định xuất xứ, mua sắm Chính phủ, quyền sở hữu trí tuệ, rào cản đầu tư, môi trường và lao động. Đối tượng khảo sát là 25 đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada, Australia, Mexico, Indonesia và Việt Nam.Bộ Công nghiệp cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ về các trường hợp rào cản thương mại thu thập được thông qua "Nhóm chuyên trách NTE phiên bản Hàn Quốc" có sự tham gia của các ban ngành, cơ quan hữu quan, đồng thời lấy ý kiến của các bên liên quan để đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ phát hành báo cáo NTE trong nửa đầu năm sau.Sau khi báo cáo được công bố, Chính phủ sẽ tích cực tham vấn với các đối tác thương mại về biện pháp khắc phục, tổ chức cuộc họp đối sách liên ngành về rào cản thương mại theo từng quý để kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp đối phó.