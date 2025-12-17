Hàn Quốc đặt mục tiêu bồi dưỡng 10.000 công ty khởi nghiệp AI, deep tech đến năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc ngày 18/12 đã phối hợp với các ban ngành hữu quan công bố "Đối sách tổng thể nhằm vươn lên Top 4 cường quốc về doanh nghiệp mạo hiểm".Trong đó, Bộ đề ra các mục tiêu là bồi dưỡng 10.000 công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sâu (deep tech) đến năm 2030, 50 doanh nghiệp kỳ lân (unicorn) và siêu kỳ lân (decacorn), tiến vào thị trường đầu tư mạo hiểm toàn cầu quy mô 40.000 tỷ won (27 tỷ USD) mỗi năm. Doanh nghiệp kỳ lân là công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị trên 1 tỷ USD, siêu kỳ lân là giá trị trên 10 tỷ USD.Để thực hiện các mục tiêu trên, Chính phủ sẽ phân bổ một cách chiến lược một phần trong số 50.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) dự kiến nhập trong thời gian tới cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm của doanh nghiệp mạo hiểm, doanh nghiệp khởi nghiệp; cải tổ mô hình chính sách theo hướng đặt trọng tâm vào 6 ngành công nghiệp chiến lược là AI, sinh học, nội dung, công nghiệp quốc phòng, năng lượng và sản xuất tiên tiến.Thông qua "Dự án phát hiện và bồi dưỡng doanh nghiệp kỳ lân thế hệ tiếp theo", Chính phủ sẽ hỗ trợ tổng cộng 13.500 tỷ won (9,14 tỷ USD) dưới hình thức đầu tư, bảo lãnh với hạn mức tối đa 100 tỷ won (67,6 triệu USD) cho mỗi doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục triển khai các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính quy mô lớn gắn với Quỹ tăng trưởng quốc dân.Hiện nay, việc phân loại doanh nghiệp kỳ lân được căn cứ theo tiêu chuẩn "CB Insights", một tổ chức chuyên môn về điều tra thị trường (Mỹ). Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ Doanh nghiệp sẽ xúc tiến phương án lập tiêu chuẩn riêng, phản ánh sát thực tế trong nước.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ mở rộng cho các doanh nghiệp mạo hiểm đổi mới tiến vào thị trường công. Chế độ mua sắm với sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được mở rộng sang cả sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp mạo hiểm.Ngoài ra, Chính phủ sẽ lập các trung tâm hỗ trợ tổng hợp "Campus Startup-Venture" tại thung lũng Silicon (Mỹ) và các "cứ điểm đổi mới" lớn thế giới như Tokyo, Singapore, London, New York. Còn tại Seoul, Chính phủ sẽ xây dựng "Trung tâm khởi nghiệp toàn cầu" tăng cường kết nối hệ sinh thái mạo hiểm trong và ngoài nước, thúc đẩy cải cách thể chế và ưu đãi thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp.