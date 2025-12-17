Hơn 1,1 triệu người nước ngoài có việc làm tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 18/12 công số liệu thống kê cho biết tính đến tháng 5 năm nay, có 1.692.000 người nước ngoài trên 15 tuổi thường trú tại Hàn Quốc, tăng 132.000 người (8,4%) so với cùng kỳ năm trước.Trong số này, có 1.109.000 người có việc làm, tăng 99.000 người (9,8%) so với năm 2024. Số lượng người nước ngoài có việc làm trong nước sau khi cán mốc 1 triệu người vào năm ngoái đã tiếp tục tăng trong năm nay, xác lập mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2012.Đặc biệt, số du học sinh có việc làm tăng 23.000 người (71,8%) so với năm trước. Cơ quan Dữ liệu quốc gia giải thích Chính phủ, chính quyền địa phương và các trường đại học đang nỗ lực về mặt chính sách nhằm thu hút du học sinh. Đồng thời, mức độ quan tâm tới văn hóa Hàn Quốc có sự gia tăng đáng kể, đã tác động tới sự gia tăng này.Xét theo quốc tịch, số lượng người Trung Quốc gốc Hàn chiếm nhiều nhất với 341.000 người, sau đó tới người Việt Nam 149.000 người, người Trung Quốc 54.000 người. Riêng người Việt Nam tăng 26.000 người (21,3%), người Trung Quốc tăng 12.000 người (27,8%), mức tăng trên 20%.Lao động người nước ngoài chủ yếu làm việc tại ngành chế tạo và khai thác khoáng sản, với 498.000 người, chiếm 44,9%; sau đó tới lĩnh vực bán buôn bán lẻ, lưu trú, ăn uống là 226.000 người (20,4%). Tỷ lệ tuyển dụng với người nước ngoài là 65,5%, tăng 0,8% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 6,4%, tăng 0,7%.Về mức lương bình quân tháng của lao động người nước ngoài, 50,2% có mức lương từ 2 triệu đến dưới 3 triệu won (1.350 đến 2.030 USD), 36,9% có mức lương từ 3 triệu won trở lên. 68,7% người lao động đang hưởng lương trả lời hài lòng với công việc hiện tại của mình. 2,3% trả lời từng bị thương trong quá trình làm việc một năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu được nêu ra là do sơ suất cá nhân (66,1%), không lắp đặt thiết bị an toàn hoặc không sử dụng đồ bảo hộ (13,4%).