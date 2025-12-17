Đảng Dân chủ đồng hành trình dự luật thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn

Photo : KBS News

Phát biểu sau cuộc họp điều phối chính sách của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 18/12, phát ngôn viên Kim Hyun-jung thông báo đảng này sẽ đưa dự luật về việc thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 23/12.Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh rằng để chấm dứt hoàn toàn tình trạng nổi loạn, việc thiết lập Hội đồng xét xử riêng biệt là điều cần thiết. Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee cho rằng càng trì hoãn việc xét xử thì càng làm lu mờ đối tượng phải chịu trách nhiệm và càng làm gia tăng sự xuyên tạc. Ban lãnh đạo đảng nhận định những lo ngại về yếu tố vi hiến đã được giải tỏa, do việc áp dụng cơ chế hội đồng xét xử riêng là từ phiên phúc thẩm và loại bỏ quyền đề cử từ bên ngoài như từ Bộ trưởng Tư pháp.Tuy nhiên, một số nghị sĩ theo đường lối cứng rắn trong nội bộ đảng đã phản đối, cho rằng dự thảo sửa đổi chỉ trao quyền đề cử cho thẩm phán là không phù hợp với mục đích ban đầu của đạo luật đặc biệt này, dấy lên những nghi vấn cơ bản về tính hiệu quả thực tế của dự luật này.Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đây là nỗ lực mang tính vi hiến và phi pháp nhằm thao túng quá trình điều tra và xét xử theo ý muốn của đảng cầm quyền. Đảng đối lập tuyên bố sẽ đáp trả bằng biện pháp kéo dài tranh luận tại phiên họp toàn thể, cũng như thúc đẩy việc thành lập Nhóm công tố đặc biệt để điều tra các nghi vấn liên quan đến việc một số nhân vật của đảng Dân chủ đồng hành bị cáo buộc nhận tiền và quà tặng có giá trị từ giáo phái Thống nhất.