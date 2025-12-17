Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lần đầu làm nhân chứng tại Tòa án quân sự

Photo : YONHAP News

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sáng ngày 18/12 đã đến trình diện tại Tòa án quân sự ở quận Yongsan (Seoul). Đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống trình diện với vai trò là nhân chứng trong phiên xét xử của Tòa án quân sự, với các chỉ huy quân đội bị cáo buộc thực thi nhiệm vụ quan trọng trong vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Các bị cáo bị xét xử trong phiên tòa cùng ngày bao gồm cựu Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong-keun cựu Tư lệnh Phản gián quốc phòng Yeo In-hyeong, cựu Tư lệnh Phòng vệ thủ đô Lee Jin-woo, cựu Tư lệnh Tình báo quốc phòng Moon Sang-ho.Trước đó, Tòa án quân sự dự kiến xét hỏi ông Yoon với tư cách là nhân chứng trong phiên tòa ngày 25/11, nhưng khi đó cựu Tổng thống đã đệ đơn xin vắng mặt với lý do sức khỏe và vướng phiên tòa khác.Khi đó, Hội đồng xét xử đã cho rằng lý do vắng mặt này không chính đáng, quyết định phạt ông Yoon 5 triệu won (3.380 USD) và giữ nguyên quyết định triệu tập nhân chứng.