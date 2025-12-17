Hàn Quốc và Mỹ đẩy nhanh tìm kiếm giải pháp cho hợp tác năng lượng hạt nhân

Photo : KBS News

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 17/12 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng năng lượng Mỹ Chris Wright tại Washington.Theo các nguồn tin, hai bên đã thảo luận về biện pháp thực hiện nhanh chóng các nội dung được đưa vào bảng tóm lược chung nhất trí giữa lãnh đạo hai nước sau hội nghị thượng đỉnh song phương. Bộ trưởng Wright là nhân vật đảm trách lĩnh vực hạt nhân của Mỹ, nên có thể hai bên cũng đã tập trung vào việc cụ thể hóa các thỏa thuận song phương liên quan đến việc làm giàu uranium và tái xử lý nhiêu liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, cách thức vượt qua các hạn chế trong Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ liên quan đến việc chuyển giao vật liệu hạt nhân vào mục đích quân sự cho việc xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận.Trả lời phỏng vấn của báo giới khi nhập cảnh vào Mỹ qua sân bay quốc tế Dulles gần Washington ngày 16/12 (giờ địa phương), ông Wi Sung-lac đã lấy Australia làm ví dụ, đề cập đến "ngoại lệ theo Điều 91 Luật năng lượng nguyên tử của Mỹ", và cho biết ông sẽ thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận song phương riêng biệt giữa Seoul và Washington để xây dựng tàu ngầm hạt nhân.Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-a vào ngày 12/12 (giờ địa phương) đã cùng Thứ trưởng phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Bộ ngoại giao Mỹ Jacob Helberg thảo luận về vấn đề năng lượng. Washington cam kết hỗ trợ nhu cầu năng lượng của Seoul và đang tích cực tìm kiếm các phương án hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực năng lượng, không chỉ năng lượng hạt nhân mà còn bao gồm cả năng lượng phi hạt nhân như khí tự nhiên và các dạng năng lượng khác.Trước đó vào ngày 2/12 (giờ Mỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Allison Hooker, nhất trí nhanh chóng triển khai một cơ chế hợp tác thực tế để thực hiện các thỏa thuận trong cuộc họp thượng đỉnh về các vấn đề như năng lượng hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân và các lĩnh vực khác.