Tổng thống Lee Jae Myung nghe Bộ Quốc phòng báo cáo công tác năm 2025

Photo : YONHAP News

Trong ngày 18/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nghe báo cáo tình hình công tác năm 2025 từ Bộ Quốc phòng, Bộ Người có công và cựu chiến binh, Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA).Gần đây, Tổng thống đã ra chỉ thị xem xét hủy bỏ danh hiệu người có công với cố Đại tá Park Jin-kyung, người từng chỉ đạo cuộc trấn áp cứng rắn trong cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 tại đảo Jeju. Do đó, dự kiến trong buổi báo cáo công tác cùng ngày sẽ có nội dung thảo luận đến luật liên quan.Cùng ngày, Tổng thống có buổi hội đàm kiêm tiệc trưa với 14 nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành đại diện khu vực thành phố Daejeon và tỉnh Nam Chungcheong. Gần đây, ông Lee đề cập tới việc cần thiết thảo luận về việc sáp nhập hành chính thành phố Daejeon và tỉnh Nam Chungcheong, nên có thể đây cũng là nội dung chính được thảo luận trong cuộc gặp này.Trong khi lãnh đạo hai địa phương này thuộc đảng Sức mạnh quốc dân bày tỏ tán thành về việc sáp nhập hành chính thì các nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành lại tỏ lập trường khá dè dặt về vấn đề này trong thời gian qua.