Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị xem xét áp dụng thanh toán bảo hiểm với điều trị rụng tóc

Photo : KBS News

Trong buổi báo cáo công tác năm 2025 của Bộ Y tế và phúc lợi vào ngày 17/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị Bộ Y tế xem xét mở rộng áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế với thuốc điều trị rụng tóc.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong chỉ ra rằng rụng tóc không phải phải là bệnh có triệu chứng nghiêm trọng hay gây ảnh hưởng tới tính mạng. Về nguyên tắc, bảo hiểm y tế không áp dụng chi trả cho các trường hợp điều trị mang tính thẩm mỹ.Tuy nhiên, Tổng thống chỉ ra rằng trước kia, rụng tóc được coi là một vấn đề mang tính thẩm mỹ, nhưng giờ đây đang được coi như một vấn đề "sống còn". Bộ Y tế và phúc lợi cần xem xét chi phí điều trị sẽ tốn bao nhiêu, nếu gánh nặng tài chính bảo hiểm quá lớn thì có thể cân nhắc việc giới hạn số lần chi trả hoặc áp dụng mức trần tổng chi phí thanh toán của bảo hiểm.Tuy nhiên, việc mở rộng áp dụng chi trả bảo hiểm y tế với điều trị rụng tóc sẽ tốn thêm một khoản ngân sách bảo hiểm đáng kể. Hiện tại, không có số liệu chính xác về tỷ lệ dân số bị rụng tóc cũng như nhu cầu điều trị ra sao, nên khó có thể tính toán được chính xác ngân sách cần thiết.Trong bối cảnh quỹ bảo hiểm sẽ bắt đầu thâm hụt từ năm sau, dư luận đang đấy lên nhiều ý kiến phản đối. Hiệp hội Y học Hàn Quốc (KMA) cho rằng việc ưu tiên chi trả bảo hiểm với các bệnh nặng là phù hợp với nguyên tắc của bảo hiểm y tế, qua đó bày tỏ lập trường phản đối việc áp dụng chi trả bảo hiểm với điều trị rụng tóc. Các tổ chức bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp cũng kêu gọi Chính phủ nên ưu tiên áp dụng thanh toán bảo hiểm với "thuốc điều trị cứu người".Bộ trưởng Jeong trả lời sẽ xem xét chỉ thị của Tổng thống, nhưng mặt khác cũng nhận định điều này sẽ có thể tác động đáng kể tới quỹ bảo hiểm y tế.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đồng tình rằng thuốc điều trị rụng tóc thuộc đối tượng của bảo hiểm y tế, nhưng nếu áp dụng thanh toán bảo hiểm thì sẽ có thể làm dấy lên nhu cầu với các thuốc điều trị béo phì hay thẩm mỹ khác, cho rằng cần ưu tiên ngân sách bảo hiểm cho lĩnh vực điều trị y tế.