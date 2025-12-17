Cảnh sát Hàn Quốc thông báo triệu tập cựu Bộ trưởng bị nghi ngờ nhận tiền từ giáo phái Thống nhất

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra chuyên trách đặc biệt thuộc Cơ quan điều tra quốc gia, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã gửi thông báo triệu tập cựu Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Chun Jae-soo với tư cách là bị can vào ngày 19/12.Trước đó, cựu chức sắc họ Yoon trong giáo phái Thống nhất đã khai từng chuyển tiền mặt và quà tặng giá trị cao cho cựu Bộ trưởng để nhờ vả về các dự án của giáo phái, trong đó có đường hầm dưới biển Hàn-Nhật.Hôm 15/12 vừa qua, Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng nghị sĩ của ông Chun tại Quốc hội. Trong lệnh khám xét ghi rõ cáo buộc ông này đã nhận 20 triệu won (13.500 USD) tiền mặt và 1 chiếc đồng hồ trị giá 10 triệu won (6.750 USD) từ giáo phái Thống nhất.Cảnh sát đang tăng tốc điều tra vụ án, tiến hành điều tra tới tận đêm muộn hôm 17/12 với một nhân vật thân cận với bà Han Hak-ja, lãnh đạo giáo phái Thống nhất; cũng như triệu tập điều tra thư ký của cựu Bộ trưởng Chun trong ngày 18/12.