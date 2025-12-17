Thủ tướng Phần Lan xin lỗi về hành vi phân biệt chủng tộc của Hoa hậu nước này

Photo : YONHAP News

Theo các hãng tin nước ngoài ngày 17/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã đưa ra tuyên bố xin lỗi thông qua các Đại sứ quán Phần Lan tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, liên quan đến hành vi coi thường người châu Á của Hoa hậu nước này.Trong tuyên bố đăng bằng tiếng Hàn trên mạng xã hội của Đại sứ quán Phần Lan tại Hàn Quốc, ông Orpo chân thành xin lỗi vì những khó chịu mà các bài đăng trên mạng xã hội của một số nghị sĩ đã gây ra, đồng thời khẳng định những bài đăng này đi ngược lại các giá trị về bình đẳng và bao dung của Phần Lan.Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong xã hội Phần Lan, phân biệt chủng tộc và mọi hình thức phân biệt đối xử đều không thể được chấp nhận, khẳng định chính phủ nhận thức rất nghiêm trọng về vấn đề phân biệt chủng tộc và đang nỗ lực hết sức để xóa bỏ tình trạng này.Vụ việc bắt nguồn từ cuối tháng 11, khi Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce đăng lên mạng xã hội một bức ảnh kéo xếch khóe mắt kèm chú thích "đang ăn tối cùng người Trung Quốc". Hành động này được cho là một cử chỉ thường được sử dụng ở phương Tây để miệt thị người châu Á. Sau khi bức ảnh lan truyền và gây tranh cãi, Sarah Dzafce giải thích rằng đó chỉ là hành động xoa thái dương vì bị đau đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn bị tước danh hiệu Hoa hậu.Sau đó, một số nghị sĩ thuộc đảng Dân túy cánh hữu Người Phần Lan, thuộc liên minh cầm quyền đã đăng tải những bức ảnh bắt chước hành động tương tự để bênh vực Jafce, khiến tranh cãi tiếp tục leo thang.Theo Hãng tin Reuters (Mỹ), việc tranh cãi lan rộng tới chính trị đã khiến Thủ tướng Phần Lan phải trực tiếp đứng ra xử lý tình hình. Trong một diễn biến khác, một công ty sản xuất truyền hình Phần Lan đã buộc phải dừng dự án hợp tác với Nhật Bản; hãng hàng không Phần Lan Finnair cũng đang phải đối mặt với sự phản đối tại thị trường châu Á.Đảng Dân túy cánh hữu Người Phần Lan được cho là sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ vào ngày 18/12 để thảo luận về việc có áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các nghị sĩ đã đăng nội dung gây tranh cãi hay không. Trong số các chính trị gia liên quan, nghị sĩ Juho Eerola đã bày tỏ lời xin lỗi về hành động của mình, trong khi nghị sĩ Kaisa Garedew cho rằng bà không thấy cần thiết phải xin lỗi.