Bắc Triều Tiên chỉ trích động thái sửa đổi ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 18/12, đã đăng tải nội dung chỉ trích việc Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thúc đẩy xem xét lại "ba nguyên tắc phi hạt nhân" mà Tokyo đã duy trì suốt hàng chục năm qua, gọi đây là "thách thức rõ ràng đối với hòa bình".Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản là "không sở hữu, không sản xuất và không nhập khẩu vũ khí hạt nhân", được Thủ tướng Sato Eisaku công bố vào năm 1967. Thủ tướng Takaichi đang xem xét thay đổi quy định cấm nhập khẩu với lý do liên quan đến chính sách răn đe mở rộng của Mỹ.Bài báo này chỉ trích động thái trên không khác gì Nhật Bản tiết lộ ý định tái vũ trang không phải vì hòa bình và an ninh của đất nước cũng như khu vực, như các nhà lãnh đạo nước này vẫn thường nói, mà ngược lại đó là một thách thức tàn nhẫn đối với hòa bình.Bài báo tiếp tục nhấn mạnh rằng việc Tokyo đang cố gắng phóng đại mối đe dọa từ các quốc gia xung quanh và làm căng thẳng tình hình khu vực là âm mưu tạo ra lý do cho việc trở thành một cường quốc quân sự, mở rộng chi tiêu quốc phòng, sửa đổi Hiến pháp và khuyến khích dư luận ủng hộ việc mở rộng quân sự ra nước ngoài. Bình Nhưỡng cảnh báo điều này gợi lại nguyên vẹn quá khứ khi Tokyo từng tẩy não người dân nước mình và đẩy họ vào các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm thiết lập “Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á”.