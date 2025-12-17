Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị Uzbekistan hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước này

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik ngày 17/12 (giờ địa phương) đã gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tại thủ đô Tashkent, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương.Tại đây, ông Woo nhấn mạnh giao lưu kinh tế song phương đang có sự phát triển mạnh mẽ khi kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp đôi và đầu tư đã tăng gấp 4,5 lần kể từ khi Tổng thống Mirziyoyev nhậm chức. Chủ tịch Woo cũng bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc và Uzbekistan sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như y tế, dược phẩm, chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm và kỹ thuật số.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng đề nghị Uzbekistan hỗ trợ về mặt chế độ để hơn 600 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại nước này có thể kinh doanh thuận lợi, thành lập Đơn vị đặc trách công dân Hàn Quốc (Korean Desk), và củng cố kênh đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Quan chức này cũng đề nghị Uzbekistan tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho khoảng 170.000 người gốc Hàn (người gốc Goryeo) đang sinh sống tại nước này, cũng như dự án xây dựng Bảo tàng lịch sử người gốc Goryeo tại đây, dự kiến khởi công từ năm 2026.Về phần mình, Tổng thống Mirziyoyev khẳng định Hàn Quốc là nước đối tác trọng tâm mà Uzbekistan đặt niềm tin lớn nhất. Sự hợp tác trên mọi lĩnh vực là rất cần thiết. Ông Mirziyoyev cho biết sẽ thành lập Đơn vị đặc trách công dân Hàn Quốc trong vòng một tuần và để Phó Thủ tướng nước này tham gia các cuộc họp định kỳ của Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Uzbekistan để giải quyết các khó khăn.Tổng thống Uzbekistan cũng bày tỏ mong muốn Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ đến thăm nước này, dù là trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung Á vào năm 2026 tới. Đáp lại, Chủ tịch Woo hứa sẽ chuyền tải đầy đủ các đề xuất từ phía Uzbekistan, cam kết rằng Quốc hội Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung Á lần đầu tiên vào năm tới sẽ diễn ra thành công.Ông Woo hiện đang có chuyến thăm Uzbekistan để tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Hàn-Trung Á.