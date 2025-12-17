74% người Hàn Quốc từng sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Tổ chức chuyên nghiên cứu về viễn thông di động Consumer Insight của Hàn Quốc ngày 18/12 đã công bố kết quả khảo sát hoạch định viễn thông di động nửa cuối năm 2025. Trong đó, 74% số người được hỏi cho biết đã từng sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ít nhất một lần. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 4 người Hàn Quốc sử dụng điện thoại di động thì có khoảng 3 người đang dùng các mô hình AI.Số dịch vụ AI trung bình mà những người dùng sử dụng là 2,2 mô hình. Về tần suất sử dụng, mức 3-4 lần mỗi tuần chiếm tỷ lệ cao nhất với 26%, tiếp theo là mức 1-2 lần mỗi tuần và "gần như hàng ngày" đều đạt 23%.Xét theo từng dịch vụ AI, tỷ lệ trải nghiệm ChatGPT của hãng OpenAI (Mỹ) đứng đầu với 54%, đứng thứ hai là Gemini do hãng Google (Mỹ) phát triển với 30%. Consumer Insight phân tích rằng tỷ lệ trải nghiệm Gemini đã tăng 16% so với nửa đầu năm nay, cho thấy mức độ hiện diện của mô hình trí tụê nhân tạo này được nâng cao rõ rệt chỉ trong vòng 6 tháng.Trong số các dịch vụ AI của Hàn Quốc, Adot đứng thứ ba với 17%, ngay sau đó là wrtn. với 13%, CLOVA Note đứng thứ 5 ghi nhận tỷ lệ trải nghiệm là 10%. Từ vị trí thứ 6 trở đi lần lượt là perplexity (8%), Microsoft Copilot (7%), HyperCLOVA X (6%), Notion AI (5%) và ixi-O (4%).Về mức độ nhận biết và mức độ hài lòng trong cảm nhận của người dùng, ChatGPT tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ ở khoảng mức hơn 60%.Consumer Insight tiến hành khảo sát hoạch định viễn thông di động hai lần mỗi năm, vào nửa đầu và nửa cuối năm. Khảo sát lần này được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 13/10-10/11 đối với 3.148 người dùng điện thoại di động từ 14 tuổi trở lên.