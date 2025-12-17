Đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2025

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik ngày 18/12 (giờ Hàn Quốc) đã có trận chung kết Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2025 tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan. Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã có màn lội ngược dòng, đem về chiến thắng 3-2 trước đổi tuyển Thái Lan sau hiệp phụ.Với kết quả này, Việt Nam đã giành lại ngôi vô địch sau 4 năm kể từ kỳ SEA Games vào năm 2021. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã lập nên lịch sử mới với ba lần liên tiếp đăng quang ở các giải đấu lớn, bắt đầu từ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024 (Mitsubishi Electric Cup) diễn ra vào tháng 1 năm nay, đến Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á (AFF Cup) vào tháng 7 và nay là SEA Games 2025.Huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik chính thức nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt đội bóng Việt Nam giành chức vô địch ở cả ba giải đấu này. Đây là thành tích vượt qua cả huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo, người được mệnh danh là "người hùng" của bóng đá Việt Nam.