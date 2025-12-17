Nghe Menu Nghe nội dung

Tìm kiếm

Korean
Tìm kiếm

Tiếng Việt

About KBS Go to KBS
Go Top

Thể thao

Đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2025

Write: 2025-12-19 10:42:29Update: 2025-12-19 13:54:58

Đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2025

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik ngày 18/12 (giờ Hàn Quốc) đã có trận chung kết Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2025 tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan. Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã có màn lội ngược dòng, đem về chiến thắng 3-2 trước đổi tuyển Thái Lan sau hiệp phụ. 
 
Với kết quả này, Việt Nam đã giành lại ngôi vô địch sau 4 năm kể từ kỳ SEA Games vào năm 2021. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã lập nên lịch sử mới với ba lần liên tiếp đăng quang ở các giải đấu lớn, bắt đầu từ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024 (Mitsubishi Electric Cup) diễn ra vào tháng 1 năm nay, đến Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á (AFF Cup) vào tháng 7 và nay là SEA Games 2025. 
 
Huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik chính thức nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt đội bóng Việt Nam giành chức vô địch ở cả ba giải đấu này. Đây là thành tích vượt qua cả huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo, người được mệnh danh là "người hùng" của bóng đá Việt Nam.
Danh sách

Lựa chọn của ban biên tập