Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thúc đẩy hoàn tất tham vấn về tàu ngầm hạt nhân với Mỹ trong hai năm

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi báo cáo công tác lên Tổng thống Lee Jae Myung ngày 18/12 đã trình bày kế hoạch thúc đẩy việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được xem là một trong những thành quả trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua. Cơ quan này cho biết sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ để bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ vận hành lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm hạt nhân, với mục tiêu hoàn tất quá trình tham vấn trong vòng hai năm.Để bảo đảm nguồn uranium làm giàu, nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân, Hàn Quốc dự kiến sẽ phải ký kết một thỏa thuận riêng với Mỹ, do Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ hiện hành chỉ giới hạn trong mục đích hòa bình.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ đã tạo ra bước ngoặt cho dự án tàu ngầm hạt nhân, một loại vũ khí chiến lược quốc gia, đồng thời cho biết sẽ công bố "Kế hoạch cơ bản tàu ngầm hạt nhân kiểu Hàn Quốc" trong năm 2026, bao gồm các nguyên tắc, kế hoạch đóng tàu và lập trường về không phổ biến vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc.Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng thông báo kế hoạch thành lập nhóm dự án liên ngành thường trực, nhằm huy động lực lượng của toàn Chính phủ để thúc đẩy dự án này như một chương trình chiến lược cấp quốc gia. Hệ thống pháp luật liên quan đến quy định và biện pháp an toàn cũng sẽ được thiết lập vì đây là trường hợp đầu tiên áp dụng lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm.Về vấn đề chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến, Bộ Quốc phòng đã đề ra mục tiêu hoàn tất việc kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 58, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, dựa trên kết quả thỏa thuận đạt được tại hội nghị SCM lần thứ 57 vào tháng 11 vừa qua.Quy trình kiểm chứng cho việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến gồm 3 giai đoạn là năng lực tác chiến ban đầu (IOC), năng lực tác chiến toàn diện (FOC) và năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện (FMC). Quá trình đánh giá FOC hiện đã hoàn tất và đang trong quá trình kiểm chứng. Khi kiểm chứng FOC kết thúc trong năm tới, việc đánh giá và kiểm chứng giai đoạn cuối là FMC sẽ được tiến hành.Cụ thể, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu tham vấn với Mỹ về việc xây dựng lộ trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ tháng 1 tới và hoàn tất vào tháng 4 năm tới. Sau đó, từ tháng 3 đến tháng 8, hai bên sẽ tiến hành đánh giá chung thông qua các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, cũng như thúc đẩy đánh giá FMC của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Hàn-Mỹ.Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức các cuộc họp đánh giá tiến độ chuyển giao, nhằm rà soát tình hình đáp ứng các điều kiện và quản lý các vấn đề của đồng minh Hàn-Mỹ.